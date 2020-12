Cum au furat bulgarii 500.000 de euro cu inselaciunea "Flagrantul de la politie". Metoda este practicata exclusiv in Romania

Politistii de la Investigatii Criminale si procurorii DIICOT au facut joi, 10 decembrie, o perchezitie in Bucuresti, in urma careia au descoperit patru cetateni bulgari. Pe numele a trei dintre ei erau emise mandate europene de arestare pentru inselaciuni prin intermediul mijloacelor de telefonie mobila.Metoda "Flagrantul de la politie"Conform unor surse judiciare, bulgarii veneau in Romania pentru a-si cumpara cartele prepay, deoarece aici nu este nevoie de documente pentru astfel de achizitii. Apoi isi sunau victimele din tara natala si le spuneau ca sunt de la politie si ca au informatii ca o persoana o sa ii sune sa le ceara o suma de bani. Initial ii sfatuia pe cei contactati sa nu le dea niciun ban. Apoi, sunau inapoi si spuneau ca vor sa faca flagrant "infractorului" si incurajau victima sa dea banii celui care suna, pentru ca "politia" ii va restitui imediat dupa flagrant.Multi picau in plasa si asa au reusit infractorii sa stranga jumatate de milion de euro din astfel de inselaciuni.Cum era organizata grupareaPotrivit DIICOT, o parte dintre membrii grupului infractional organizat, asa-numitii "vartachi", sunau la intamplare la diferite numere de telefon fixe si sub diverse pretexte induceau in eroare si inselau persoanele vatamate, de la care solicitau si obtineau sume importante de bani si/sau bunuri de valoare.Al doilea palier al grupului avea rolul de a recruta si controla curierii care preluau sumele de bani si/sau obiectele de valoare de la victime.Curierii erau persoane recrutate la intamplare care sustineau activ gruparea, folosindu-se de informatiile furnizate de catre cei de pe primul palier.Pentru a-si ascunde activitatea infractionala, inculpatii inchiriau camere in hoteluri si pensiuni unde nu erau necesare documente de identitate, achizitionau cartelele SIM de la diferite chioscuri, benzinarii si supermarketuri si foloseau doar aparate mobile achizitionate din targuri si piete. O parte din dispozitivele mobile erau ascunse in santurile de pe marginea drumurilor, inainte de a intra pe teritoriul Bulgariei, in timp ce altele erau distruse.In urma perchezitiei domiciliare, au fost ridicate 84 de cartele SIM si 10 telefoane mobile.Trei bulgari au ...citeste mai departe despre " Cum au furat bulgarii 500.000 de euro cu inselaciunea "Flagrantul de la politie". Metoda este practicata exclusiv in Romania " pe Ziare.com