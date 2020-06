Alberto Gogu, intors in Romania dupa ce a lucrat la abatorul Tonnies, a declarat, potrivit Digi24, care citeaza ZDF, ca experienta din ultimele luni a fost cea mai grea, chiar daca a lucrat in Germania timp de mai multi ani. "Lucrez de 12 ani in Germania, insa ce am trait in ultimele luni a fost cea mai grea experienta a vietii mele.", a declarat Alberto Gogu, pentru ZDF. "Am fost dat afara de la ferma de sparanghel, a fost o dezamagire. Am dormit pe strada si am facut foamea.", a mai declarat Alberto Gogu, potrivit sursei citate."Oamenii s-au imbolnavit. Muncitorii care au fost testati pozitiv veneau la munca. Atata timp cat se simteau bine, nu s-a interesat nimeni.", a declarat, potrivit sursei citate, un alt muncitor roman de la abatorul Tonnies.O romanca intervievata de ZDF a declarat ca, in ciuda conditiilor grele de munca, vrea sa se intoarca in Germania: "Copiii meu au acum o viata mai buna, sunt fericita ca am reusit sa le-o ofer."Nota: Fisierul video atasat acestui articol poate fi accesat doar in varianta desktop ...citeste mai departe despre " Marturiile unor romani care au lucrat in Germania, pentru postul public de televiziune german: "Am dormit pe strada si am facut foamea" " pe Ziare.com