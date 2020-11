Marcel Ciolacu: A trebuit ca Romania sa ajunga la aproape 8.000 de cazuri pe zi pentru ca presedintele sa accepte solutia propusa de PSD

"A trebuit ca Romania sa ajunga la aproape 8.000 de cazuri pe zi si la peste 120 de morti in 24 de ore pentru ca presedintele Iohannis sa accepte solutia propusa de luni intregi de PSD: o larga consultare cu toti specialistii in epidemiologie, indiferent de partidul cu care simpatizeaza. Sper ca presedintele Iohannis face acest gest nu doar pentru a-si salva imaginea, dupa cifrele devastatoare ale pandemiei publicate astazi. Ci pentru ca situatia grava in care am ajuns il obliga pe presedinte sa iasa din transeele electorale", a scris Marcel Ciolacu marti pe Facebook Liderul social-democratilor a adaugat ca este nevoie de masuri coerente si clare care sa fie propuse de specialisti, "acum cand sanatatea publica a tarii se afla pe margine de prapastie"."Acum, cand sanatatea publica a tarii se afla pe marginea prapastiei, cand nu este inca prea tarziu, este nevoie de masuri clare, coerente, propuse de specialisti, nu de tot felul de habarnisti. Altfel, mii de vieti se vor pierde in continuare si vor fi trecute in contul ambitiei liberale pentru obtinerea unei puteri iluzorii. De luni de zile PSD i-a solicitat presedintelui Iohannis sa renunte la rolul de lider de facto al PNL si sa redevina presedintele tuturor romanilor. E bine ca macar in al doisprezecelea ceas a inteles ca trebuie sa asculte de sfatul specialistilor, iar apoi sa cheme la Cotroceni liderii tuturor partidelor parlamentare pentru a se ajunge la o intelegere unanima cu privire la #planul prin care statul sa poata prelua din nou controlul asupra pandemiei!", a conchis Ciolacu.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti 7.733 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, au fost inregistrate 120 de decese si 974 pacienti internati la ATI.Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru marti, la ora 15.00, o o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19.La sedinta participa Nelu Tataru, Ministrul Sanatatii; Raed Arafat, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Secretar de Stat, Ministerul Sanatatii; general dr. Ionel Paul Oprea, Secretar de Stat, Ministerul Sanatatii; ...citeste mai departe despre " Marcel Ciolacu: A trebuit ca Romania sa ajunga la aproape 8.000 de cazuri pe zi pentru ca presedintele sa accepte solutia propusa de PSD " pe Ziare.com