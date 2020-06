Marcel Ciolacu: Calea aleasa de PNL, de a nu veni sa fie votata starea de alerta in Parlament, este cea mai proasta. Luni sesizam CCR

Ciolacu a mai subliniat ca luni va fi sesizata Curtea Constitutionala cu privire la acest aspect.Principalele declaratii facute de Marcel Ciolacu, la B1 TV:- "Calea aleasa de PNL, aceea de a nu veni sa fie votata starea de alerta in Parlament, este cea mai proasta. Intr-un fel, au impus prin forta aceasta stare de alerta, fara o dezbatere parlamentara, dar nu numai fara asta, ci si fara o dezbatere publica"."Este clar ca se joaca cu cifrele (Guvernul Orban - n.r.). Vreau sa-i spun domnului Orban foarte clar: poate noi, politicienii, mai mintim, dar cifrele niciodata nu mint. Au gasit calea cea mai proasta de a impune o stare de alerta. Categoric, maine o sa depun conflict constitutional, deoarece restrangerea de drepturi cetatenesti, se specifica foarte clar in Constitutie, se face numai si numai prin lege"."Lumea poarta masca, dar poata de dragul de o pura, nu poata masca convinsi ca trebuie sa se protejeze".Pe de alta parte, presedintele interimar al PSD a mai subliniat, in cadrul aceleiasi emisiuni, ca Guvernul da dovada de o "lipsa de credibilitate clara". Marcel Ciolacu a comentat, in legatura cu faptul ca Legea 55/2020 prevede ca doar instituirea starii de alerta se voteaza in Parlament, ca acest aspect nu trebuia specificat in lege, motivand ca, desupra tuturor legilor exista Constitutia.Intrebat, in emisiunea de la B1 Tv, ce parere are despre informatiile conform carora mai multi lideri social-democrati vor fi subiectele unor dosare deschise de DNA, presedintele interimar al PSD a promis ca formatiunea pe care o conduce ca interimar nu va promova masuri precum amnistii sau gratieri, arata News.ro:"Intotdeauna cand au tabarat pe PSD inainte de alegeri a vazut ca PSD-ul a castigat alegerile. Ce pot sa va spun cu certitudine ca nu o sa facem nicio modificare si nu o sa dam nicio amnistie sau gratiere", a afirmat liderul social-democrat.Marcel Ciolacu a declarat si ca DNA, in opinia lui, va deschide multe dosare care vor avea ca obiect modul in care s-au facut achizitii in perioada pandemiei cauzate de noul coronavirus."Ce imi cereti dumneavoastra mie, sa ma duc sa imi dau foc in fata DNA-ului? Eu cred ca DNA-ul va avea foarte mult de lucru in urma achizitiilor directe facute de Guvernul PNL. Nu o sa comentez ...citeste mai departe despre " Marcel Ciolacu: Calea aleasa de PNL, de a nu veni sa fie votata starea de alerta in Parlament, este cea mai proasta. Luni sesizam CCR " pe Ziare.com