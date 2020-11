Armata Romana va achizitiona din SUA vehicule blindate Oshkosh JLTV pentru Fortele de Operatii Speciale

La scurt timp dupa intoarcerea Ministrului Apararii, Nicolae Ciuca, din vizita efectuata in SUA, la Pentagon, a fost aprobata HG nr.922/28.10.2020 prin care MApN va cumpara vehicule blindate de lupta pentru Fortele de Operatii Speciale, scrie Defense Romania.Conform Notei de Fundamentare, Fortele pentru operatii speciale (FOS) din Armata Romaniei constituie componenta specializata, de reactie rapida, de nivel strategic, cu structuri terestre, navale si aeriene dedicate, instruita si dotata pentru executarea misiunilor de cercetare speciala, actiuni directe, de asistenta militara si neconventionale, precum si misiuni complementare acestora, pe teritoriul statului roman sau in afara acestuia, in conditiile legii, independent sau impreuna cu fortele speciale ale coalitiilor si aliantelor la care Romania este parte.Fortele pentru operatii speciale sunt capabilitati multivalente la dispozitia decidentilor politico-militari, cu posibilitati rapide de proiectare in scopul atingerii unor interese nationale sau in sprijinul Aliantei/Coalitiei la care Romania este parte.In ambele situatii generice de intrebuintare, prin inzestrarea si pregatirea lor, fortele pentru operatii speciale reprezinta atat un potential de descurajare insemnat, cat si un instrument cinetic sau discret, cu eficienta maxima din prisma analizei cost-beneficii, raportat la dimensiunea redusa a componentei de forte.Contracararea riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii si apararii nationaleEvolutia mediului de securitate global si in zona de interes strategic a Romaniei este caracterizata de turbulente politice, sociale, economice si de manifestarea hibrida a vectorilor de influentare sau agresiune. In mod corelativ se impune adaptarea modalitatilor de raspuns in vederea contracararii riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii si apararii nationale, aceasta cerinta constituind factorul important care determina procesele de inzestrare si modernizare ale FOS din Armata Romaniei, se mai precizeaza in document.In esenta, FOS reprezinta capabilitatea strategica ofensiva si defensiva asimetrica. Prin angajarea ei, FOS furnizeaza liderilor militari si politici optiuni care permit pastrarea libertatii de actiune si angajarea economica a fortei, creand valoare si consecinte/efecte disproportionat de mari in raport cu dimensiunea mi ...citeste mai departe despre " Armata Romana va achizitiona din SUA vehicule blindate Oshkosh JLTV pentru Fortele de Operatii Speciale " pe Ziare.com