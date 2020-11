"In primul rand transportul in comun. In al doilea rand, petrecerile private, mai ales ale adolescentilor, care le transmit pe linie familiala parintilor si bunicilor. In al treilea rand, oamenii nu respecta regulile, mai ales purtarea corecta a mastilor, in special cei care lucreaza in fabrici.Ignorarea acestor masuri, in special in ultima perioada, de catre adolescenti, care au transmis acest virus in mediul familial, cei mai afectati fiind varstnicii. Aceste trei mari categorii le-am depistat din anamneza cu pacientii", a spus Oancea."Am avut, cel putin la noi in zona, multe petreceri, cu reguli care nu se respectau, si aici autoritatile locale si-au facut datoria. Cred ca ignorarea acestor masuri si iresponsabilitatea in special a adolescentilor ne duc in punctul in care suntem. Cert este ca in curand, daca nu vom fi solidari si daca nu vom fi responsabili, o sa ajungem sa tratam oamenii in ambulanta, pentru ca nu mai avem unde sa-i punem", a adaugat el. ...citeste mai departe despre " Managerul spitalului Victor Babes din Timisoara: Sunt trei surse principale de infectare cu COVID-19 " pe Ziare.com