Majoritatea europenilor isi doresc femei la putere

Peste trei sferturi dintre europeni - 78 la suta - considera ca cresterea numarului de femei cu functii politice de conducere in tarile in curs de dezvoltare ar "genera o imbunatatire a situatiei", potrivit unui Eurobarometru efectuat cu ocazia Zilei Mondiale a Femeii, informeaza Comisia Europeana.

Romania s-a numarat, alaturi de Suedia si Olanda, printre tarile in care cei mai multi cetateni, mai precis 96 la suta dintre ei, au o atitudine favorabila fata de egalitatea de sanse intre femei si barbati, in timp ce procentele cele mai scazute s-au inregistrat in Letonia, Slovenia (87 la suta in ambele tari) si Estonia (86 la suta).

Astfel, diferentele intre statele UE in ceea ce priveste atitudinea fata de egalitatea de sanse intre femei si barbati au fost destul de mici.

In medie, peste noua din 10 respondenti din UE considera ca egalitatea de sanse intre femei si barbati are efecte pozitive asupra modului in care functioneaza societatile si ca toate programele de ajutor ar trebui sa tina seama cu precadere de drepturile femeilor.

Totodata, in ansamblu, cetatenii UE considera ca problemele cu care se confrunta femeile in proportie mai mare decat barbatii sunt violenta fizica (83 la suta), accesul la educatie (63 la suta), nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului si lipsa veniturilor si a unui loc de munca (61 la suta pentru fiecare din aceste doua aspecte).

Respondentii din UE mai considera ca singurele probleme care afecteaza deopotriva femeile si barbatii sunt foametea si malnutritia (50 la suta) si HIV/SIDA (59 la suta).

Europenii sunt de parere ca o crestere a numarului de femei in posturi de responsabilitate si influenta politica ar avea un efect pozitiv asupra tarilor in curs de dezvoltare, in ceea ce priveste respectarea drepturilor omului (78 la suta), conditiile de trai ale cetatenilor (72 la suta) si prevenirea conflictelor si a razboaielor (65 la suta).

Respondentii suedezi, finlandezi si irlandezi au fost cei mai inclinati sa afirme ca prezenta femeilor la putere "aduce o schimbare in bine".

Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, Comisia Europeana prezinta un sondaj Eurobarometru care cuprinde opiniile cetatenilor europeni cu privire la egalitatea de sanse intre femei si barbati si necesitatea de a consolida pozitia femeilor in tarile in curs de dezvoltare. Peste 25.000 de cetateni din cele 27 de state membre au fost consultati pentru acest studiu.

