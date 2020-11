Maica Mina, stareta unei manastiri din Oradea, condamnata pentru ca a "spalat" aproape 1 milion de lei printr-un cont al lacasului de cult

Condamnarea a fost dispusa saptamana trecuta, la Tribunalul Mures, dupa mai bine de 7 ani de dezbateri intr-un proces in care Maica Mina, stareta Manastirii Sfintei Cruci din Oradea e judecata pentru constituire de grup criminal organizat si spalare de bani in forma continuata, relateaza adevarul.ro.Dosarul a fost inaintat instantei de procurorii DIICOT in 2013, anchetatorii sustinand ca manastirea oradeana a fost implicata intr-o afacere ilicita de reprezentantii firmei de farmaceutice Ropharma Brasov, pentru a-i putea recompensa pe medicii care isi dirijau pacientii la farmaciile societatii ori la cele partenere.Carusel la manastireCercetarile, pornite in 2012, au aratat ca in circuit erau implicati angajati din mai multe sucursale Ropharma - Targu Mures, Brasov, Iasi si Bacau - unde directorii isi acopereau pana si delapidarile cu sponsorizari la manastire. Anchetatorii au identificat si "legatura" intre firma si manastirea din Oradea: oradeanul Ciprian Nitulescu, patronul unor farmacii oradene, asociat si fin de cununie al patronului firmei Ropharma, milionarul Mihai Miron.Nitulescu a fost cel care, zic anchetatorii, ar fi cooptat-o pe stareta in afacere si s-ar fi ocupat impreuna cu ea de transferul banilor. In total, in perioada octombrie 2010 - ianuarie 2013, procurorii au descoperit 19 contracte incheiate intre Ropharma si Manastirea Sfintei Cruci pentru "sprijinirea lucrarilor de constructii si consolidarea manastirii", in suma totala de 914.000 lei. Din acestia, 781.895 lei s-au intors la Ropharma, adica aproximativ 86%, iar restul de 132.000 lei i-ar fi ramas staretei, care i-ar fi cheltuit, intre altele, pentru mancare, vin de impartasanie, dar si pe o excursie in Grecia. Reprezentantii companiei virau bani in contul manastirii, sub forma unor sponsorizari, de unde, apoi, erau transferati in conturile unor salariati de incredere ai firmei, sub diverse pretexte: achizitie de tabla, cherestea, rasaduri, ceara, muguri de pin, rasina, lemn pentru iconostas etc. La randul lor, angajatii Ropharma ridicau banii si ii returnau firmei, inchizand astfel circuitul.Caruselul era profitabil de doua ori caci, pe langa fap ...citeste mai departe despre " Maica Mina, stareta unei manastiri din Oradea, condamnata pentru ca a "spalat" aproape 1 milion de lei printr-un cont al lacasului de cult " pe Ziare.com