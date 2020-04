Insa multe dintre persoanele sanctionate vor sa conteste aceste masuri, astfel ca mai multi avocati au anuntat ca ofera sprijin pro bono cetatenilor care cred ca au fost victimele unor abuzuri ale oamenilor legii, conform TVR.Este si cazul avocatei Anca Paun, care a dat cateva exemple de situatii in care au fost date amenzi in mod incorect."Un domn s-a dus cu adeverinta la magazin si s-a trezit acasa ca a uitat sa ia lapte pentru copil, s-a intors si a fost amendat. Alta doamna s-a dus la un magazin, dar a uitat sa scrie ca se si intoarce acasa si a fost si dumneaei amendata.Eu apreciez ca aceste amenzi sunt incorecte. Pe de o parte, datorita cadrului legal si pe de alta parte prin maniera in care sunt date", a spus ea, potrivit sursei citate.Amintim ca incepand din 3 aprilie sunt aplicate noile amenzi pentru nerespectarea regimului starii de urgenta, sumele fiind majorate printr-o ordonanta de urgenta.Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut si au urmatoarele valori: minim 2.000 lei si maxim 20.000 lei, fata de minim 100 si maxim 5.000 de lei, cat erau inainte.Amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militare a crescut de la 1.000 de lei cat era anterior, la 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoane juridice ramane stabilit la 70.000 de lei.Urmareste LIVE cele mai cele mai importante informatii despre pandemia de coronavirus din Romania si din lume ...citeste mai departe despre " Mai multi avocati ajuta pro bono romanii care cred ca au amendati pe nedrept in starea de urgenta " pe Ziare.com