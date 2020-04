Mai multe tari incep sa relaxeze restrictiile, desi pandemia de Covid-19 e departe de final

Motivele pentru care autoritatile din fiecare tara au luat astfel de decizii sunt variate, dar au in comun cateva idei de baza, cum ar fi incetinirea ritmului de raspandire a bolii, demonstrata prin date statitice, nevoia imperioasa de a sustine economia, dar si, din pacate, populismul unor lideri politici.Pe lista tarilor europene care au inceput deja sau intentioneaza sa ridice o parte dintre restrictii se afla Germania, Polonia, Cehia, Albania, Franta sau Spania, relateaza BBC.In Germania, redeschiderea magazinelor mici incepe de azi, iar din 4 mai se doreste redeschiderea scolilor.In Italia au fost redeschise librariile, spalatoriile si unele benzinarii, restrictiile privind deplasarile urmand sa fie ridicate pe 4 mai. In Austria s-au redeschis magazinele mici, iar in Danemarca scolile primare.Polonia relaxeaza masurile impuse impotriva Covid-19 chiar de astazi, cu toate ca a inregistrat duminica cel mai mare numar de noi imbolnaviri (545), iar bilantul general arata 9.287 de cazuri confirmate si 360 de decese. Guvernul spune ca economia are nevoie de ajutor, asa ca o parte dintre oameni se vor intoarce la lucru, se deschid parcurile sau padurile. In schimb, se mentin masuri precum purtarea obligatorie de masti si de manusi in magazinele alimentare, iar scolile raman inchise relateaza Reuters.In Norvegia s-au redeschis luni cresele, dupa 5 saptamani de izolare. Autoritatile dau asigurari ca totul va fi in regula, pentru ca pandemia este tinuta sub control, iar copiii mici nu par a fi afectati de Covid-19, insa foarte multi parinti sunt indignati si protesteaza in cadrul campaniei "Copilul meu nu trebuie sa fie un iepure de laborator pentru COVID-19", relateaza Agerpres.In Spania, unele sectoare neesentiale s-au redeschis si mii de angajati s-au intors la lucru, insa autoizolarea ramane in vigoare cel putin pana pe 26 aprilie. Transportul in comun a crescut cu o treime in ultimele doua saptamani la Madrid, relateaza Business Insider.Premierul Frantei, Edouard Philippe, a prezentat duminica principiile unei iesiri lente din carantina incepand cu 11 mai, insistand pe "trei elemente esentiale", informeaza AFP.Astfel, va continua distantarea sociala, insot ...citeste mai departe despre " Mai multe tari incep sa relaxeze restrictiile, desi pandemia de Covid-19 e departe de final " pe Ziare.com