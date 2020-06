Mai multe ONG-uri de mediu atrag atentia asupra modificarilor Codului Silvic ce se dezbat luni in Parlament

"Comisia de Agricultura a Camerei Deputatilor dezbate, luni, 29 iunie, (proiectul de lege PLx. 356/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic) eliminarea prevederii din Codul Silvic care impune oricarei companii procesatoare de lemn din Romania sa nu prelucreze mai mult de 30% dintr-o anumita specie de arbori. Aceasta prevedere va favoriza, in mod evident, marile companii precum Schweighofer, Kronospan sau Egger", se arata in comunicatul citat.Aceasta prevedere anti-monopol a fost adoptata in 2015. La acel moment, Declic, Greenpeace, Agent Green si alte 24 de organizatii s-au mobilizat pentru a cere deputatilor sa adopte legea si sa respinga rectificarea propusa de presedintele Iohannis. Au fost organizate proteste in Bucuresti, Cluj si multe alte localitati din tara si Diaspora, se mai arata in comunicatul organizatiei ecologiste.Necesitatea introducerii acestei limitari a venit din faptul ca trei mari companii multinationale - Holzindustrie Schweighofer, Kronospan si Egger - dominau piata romaneasca la achizitia de material lemnos. In aceste conditii, producatorii autohtoni si cei ce depindeau de lemnul de foc pentru incalzire erau defavorizati la achizitie, arata organizatiile ecologiste."Daca Schweighofer lucreaza la capacitate maxima si doar cu lemn romanesc, asa cum a facut pana in 2014, atunci nu mai ramane nici un arbore conifer pentru industria autohtona si pentru gospodarii. Aceasta companie, care nu aduce valoare adaugata lemnului, creeaza o presiune pe care padurea romaneasca nu o mai poate suporta", a adaugat Gabriel Paun, presedintele Agent Green.La randul sau, Roxana Pencea Bradatan, coordonator campanii Declic, considera ca piata neagra a lemnului furat va creste."Eliminarea limitei de 30% din piata pentru procesarea lemnului din Romania este un pas inapoi in timp, inainte de 2015, in vremuri in care cererea internationala de lemn brut a construit retele infractionale de exploatare a padurilor. In 2020, nu de stimularea productiei de cherestea avem nevoie, ci de programe de incurajare a procesarii lemnului cu valoare adaugata. Industria mobilei si micii antreprenori din constructii sunt cei care ...citeste mai departe despre " Mai multe ONG-uri de mediu atrag atentia asupra modificarilor Codului Silvic ce se dezbat luni in Parlament " pe Ziare.com