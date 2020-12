Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat

Patru afaceristi din Apuseni, patroni ai unor firme avand ca obiect de activitate prelucrarea lemnului si fabricarea mobilei, au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala. Un al cincilea membru al gruparii a recunoscut faptele si a fost condamnat in 2019 la 3 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioada de 7 ani.Cei patru inculpati care vor fi judecati la Tribunalul Alba sunt Oprea Ioan Valentin, Morar Marius, Florea Nicolae si Stan Sorin. Dosarul a primit numar la instanta de judecata pe data de 25 noiembrie 2020. Barbatul care a recunoscut faptele se numeste Stan Valentin. Activitatea infractionala invstigata de DIICOT s-a desfasurat in orasul Campeni din Muntii Apuseni, iar principala firma implicata este Transilvania Production SRL, una dintre cele mai mari din tara in domeniul productiei de mobila.Cercetarile au demarat in 2017, iar faptele care fac obiectul dosarului au avut loc in perioada 2008 - 2014. Gruparea ar fi provocat un prejudiciu la bugetul de stat in valoare de peste 700.000 de euro. In noiembrie 2017 au fost efectuate 25 de perchezitii la domiciliile unor persoane fizice si la sediile unor firme, precum si la Directia Silvica Alba."Incepand cu anul 2008, un suspect, prin controlul exercitat in mod direct sau indirect asupra unui numar de noua societati comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea, a constituit un grup infractional organizat impreuna cu alti patru suspecti, reprezentanti a doua societati comerciale beneficiare ale achizitiilor nereale de cherestea, cu sediul in loc. Campeni, jud. Alba, ambele avand ca obiect principal de activitate fabricarea de mobile si actionariat in parte comun. Grupul infractional a actionat pana la jumatatea anului 2014, in scopul comiterii infractiunii de evaziune fiscala in modalitatea inregistrarii de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si a infractiunii de spalare a banilor, in modalitatea transferului de bani, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestora", a transmis DIICOT la momentul respectiv.Structura piramidala bazata pe relatii de rudenie...citeste mai departe despre " Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat " pe Ziare.com