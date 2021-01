MAE: Noile conditii de intrare in Anglia se vor aplica doar din 18 ianuarie; pentru Scotia noile masuri intra in vigoare de vineri

Potrivit MAE, din informatiile oficiale anuntate de autoritatile britanice reiese ca intrarea in vigoare a noilor masuri aplicabile la sosirea in Anglia, prevazuta initial pentru 15 ianuarie 2021, ora 4.00 (ora locala), a fost decalata. Acestea vor intra in vigoare incepand cu 18 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (ora locala). Cu toate acestea, incepand cu 15 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (ora locala), masurile se aplica pentru intrarea pe teritoriul Scotiei."Astfel, toate persoanele care calatoresc in Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu conditia prezentarii unui test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 3 zile anterior intrarii pe teritoriul Angliei. Sunt acceptate testele moleculare, de tip PCR sau tehnologii derivate, LAMP (amplificare izoterma mediata prin bucla) sau antigen. Rezultatul testului negativ trebuie sa fie redactat in original in limbile engleza, franceza sau spaniola, nefiind acceptate traduceri", arata sursa citata.Totodata, certificatul care atesta rezultatul negativ trebuie prezentat in original si trebuie sa includa numele persoanei testate, data nasterii sau varsta, rezultatul testului, data prelevarii sau receptionarii probei, numele laboratorului care a efectuat testul, datele de contact ale acestuia, precum si numele dispozitivului de testare. Toate informatiile disponibile la acest moment cu privire la cerintele aplicabile testarii pot fi consultate la pagina de internet: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae."Conform autoritatilor britanice, prezentarea unui test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu exclude masura obligatorie de autoizolare pentru o perioada de 10 zile de la sosirea in Anglia. Masura autoizolarii poate fi suspendata cu conditia efectuarii unui al doilea test pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, incepand cu a 5-a zi de la sosire, si a prezentarii unui rezultat negativ", precizeaza MAE.Conform sursei citate, transportatorii de persoane au obligatia d ...citeste mai departe despre " MAE: Noile conditii de intrare in Anglia se vor aplica doar din 18 ianuarie; pentru Scotia noile masuri intra in vigoare de vineri " pe Ziare.com