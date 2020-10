Luxul in care traieste fugarul Dragos Savulescu: "Viata este ca un film"

Dragos Savulescu (47 de ani) a fost condamnat, in februarie 2019, la 5 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral". Om de afaceri si fost patron al clubului de fotbal Dinamo, Savulescu a cochetat cu actoria.A fost iubitul Madalinei Ghenea, dar s-a insurat cu fosta Miss Albania, Angela Martini.Milioane din Parcul VerdiDragos Savulescu a facut bani din tranzactii imobiliare. Inainte de sentinta definitiva, milionarul a primit 50 de milioane de euro pentru Parcul Verdi, pe care Primaria Capitalei l-a rascumparat la un pret de aproximativ 10 ori mai mare fata de valoarea de piata a terenului.La inceputul anului, el s-a predat initial la o sectie din Napoli, in prezenta avocatului sau, dar magistratii italieni l-au eliberat. Dupa eliberare, Savulescu si sotia sa au surprins opinia publica prin fotografiile si mesajele postate pe conturile de Instagram, in care prezentau luxul in care traiau.In fata scandalului mediatic, Ministerul Justitiei preciza ca procedura aducerii in tara a lui Savulescu este una judiciara, iar interventia Ministerului are loc numai la solicitarea expresa de asistenta a autoritatilor judiciare emitente si de executare a mandatului european de arestare.Citeste si: Inainte de a fugi din tara, Dragos Savulescu a primit 50 de milioane de euro de la Primaria Capitalei"Este ceva ce pastorul nu predica"Intre timp, pana la verdictul final al magistratilor italieni, Savulescu si sotia lui continua activitatea frenetica pe retelele de socializare.In urma cu doua saptamani, in perioada in care era ziua sa de nastere, Savulescu a postat o fotografie cu sotia sa, intr-un cadru luxuriant. Mesajul sau: "Stand in spatele meu, a fost mai dura decat toti cei cu care am avut mereu de-a face! Este ceva ce pastorul nu predica si profesorul nu poate preda!"View this post on Instagram Staying behind me she was tougher than everyone I've always dealt with! There is something the pastor don't preach and the teacher can't teach! ⚔️❤️🖤 A post shared by Dragos Savulescu (@dragossavulescu) on Oct 15, 2020 at 9:25am PDTFoto: Instagram/ Dragos SavulescuAngela Martini nu se lasa mai prejos si posteaza fotografii din insule exotice, de pe yacht sau din avion.Foto: Instagram/Angela Martini...citeste mai departe despre " Luxul in care traieste fugarul Dragos Savulescu: "Viata este ca un film" " pe Ziare.com