Lufthansa va relua zborurile catre 20 de destinatii de la jumatatea lunii iunie

Intre aceste destinatii se afla Mallorca, Creta, Rhodos, Feroe, Venetia, Ibiza si Malaga, a spus purtatorul de cuvant, adaugand ca zborurile vor porni de la aeroportul din Frankfurt.Alte destinatii vor fi anuntate la sfarsitul saptamanii, a spus aceasta.Publicatia Bild am Sonntag a scris prima despre acest subiect.Extinderea numarului de destinatii are loc la mai putin de doua saptamani dupa ce Lufthansa a prezentat planurile de a relua zborurile catre destinatii precum Los Angeles, Toronto si Mumbai, incepand din iunie, pe masura ce se pregateste sa isi reia activitatile care au fost practic blocate din cauza crizei cornavirusului.Lufthansa a anuntat joi ca se afla in negocieri avansate cu guvernul german pentru a ceda statului o participatie de 20% in schimbul unei injectii de capital.Bild am Sonntag a relatat, fara sa citeze surse, ca imprumutul va trebui returnat pana la sfarsitul anului 2023.Intr-un interviu acordat duminica televiziunii ZDF, ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a spus ca Lufthansa va trebui sa ramburseze imprumutul de indata ce va reveni la profit."Asta ar putea dura cativa anu. Nimeni nu stie in avans", a spus Altmaier.