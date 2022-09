Ludovic Orban: ”Cum e posibil ca Blue Air să fie supusă unei proceduri de către Administraţia Fondului de Mediu?”

Deputatul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că ajutorul acordat de cabinetul pe care l-a condus companiei Blue Air a fost unul legal şi s-a întrebat cum de această companie, principal concurent al Wizz Air, este supusă acum unor proceduri de către o instituţie aflată în subordinea ministrului Mediului.

"Eu aş pune şi o întrebare: Cum e posibil ca compania Blue Air, care e principalul competitor al Wizz Air pe piaţa românească, să fie supusă unei proceduri de către Administraţia Fondului de Mediu, care se află în subordinea ministrului Mediului?", a declarat Orban, la Parlament.

Întrebat dacă ar fi vorba despre un război politic, el a spus: "Eu mi-aş pune această întrebare. Acum nu iau apărarea companiei Blue Air în ceea ce priveşte calitatea serviciilor furnizate şi toate chestiunile"

Fostul premier a explicat că, în perioada restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19, toate companiile aeriene din toate ţările europene au primit ajutoare, în condiţiile în care şi-au încetat activitatea, context în care şi compania Blue Air a primit un ajutor legal, printr-o ordonanţă de urgenţă, în 2020, prin care i-a fost acordată suma de 300 de milioane lei.

"În anul 2020, practic zborurile au fost oprite din cauza pandemiei. Noi am acordat, aşa cum au făcut toate ţările europene, ajutoare de stat aeroporturilor şi ajutoare de stat companiilor aeriene. A fost acordat în acea OUG ajutor de stat şi TAROM şi Blue Air. Ajutorul de stat a fost acordat în conformitate cu prevederile legii, cu o notificare prealabilă la Comisia Europeană. (...) Acordarea ajutorului de stat companiilor aeriene în toate ţările nu a depins de forma de proprietate a companiei. Mi se pare foarte ciudat că se operează o discriminare între o companie care are capital privat şi o companie care are capital de stat. Şi nu pot accepta o asemenea discriminare. Dacă noi nu am fi acordat ajutor companiilor aeriene, aeroporturilor, practic aceste companii ar fi intrat în faliment", a detaliat Orban.

Deputatul a subliniat că ajutorul de stat a fost acordat la fel ca şi în alte ţări europene.

"Avioanele au rămas la sol în perioada pandemiei o lungă perioadă de timp şi reluarea traficului aerian a fost practic graduală şi companiile au avut de suferit. Alte ţări au dat ajutoare mult mai mari, de ordinul miliardelor de euro, nu de ordinul a 300 de milioane de lei", a subliniat Orban.

