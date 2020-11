Orban a mai anuntat si ajutoare de stat pentru "zona culturala privata", subliniind ca in acest caz schema de ajutor este mai greu de realizat, dat fiind ca persoanele care activeaza in acest domeniu activeaza sub diferite forme. De asemenea, Guvernul pregateste o schema de ajutor tip start-up pentru studenti."In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20% din pierderea pe cifra de afaceri", a declarat premierul.Orban a explicat ca aceasta masura de ajutor ar urma sa fie aplicata prin Ministerul Economiei."Noi deja pregatim schema de ajutor de stat, pregatim actul normativ, vom face solicitare catre Comisia Europeana pentru ca orice forma de ajutor de stat pe care o dai trebuie aprobata de Comisia Europeana", a adaugat prim-ministrul.Si pe zona culturala privata Guvernul va pregati o schema de ajutor de stat, a mentionat premierul.Orban a precizat ca este o schema "foarte complicat de generat" pentru ca sunt foarte multe forme sub care cei care activeaza in domeniul culturii isi desfasoara activitatea, de la ONG-uri la persoane fizice care lucreaza ca freelancer.Seful Executivului a adaugat ca Guvernul si-a propus ca pe toate masurile pe care le va implementa sa fie aplicata utilizarea depunerii aplicatiilor online. ...citeste mai departe despre " Premierul Orban anunta scheme de ajutor de stat pentru HoReCa, studenti si pentru "zona culturala privata" " pe Ziare.com