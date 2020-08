Lucian Bode: Suntem hotarati ca de anul viitor sa avem 2% din PIB in Legea bugetului, pentru transporturi

"Sunt cateva masuri de crestere a capacitatii administrative a statului pe care daca nu le luam degeaba avem finantarea si avem un plan foarte bine pus la punct. Noi suntem hotarati sa luam aceste masuri, alaturi de alte masuri importante, astfel incat, de anul viitor, sa avem 2% din PIB pentru transporturi alocat prin legea bugetului, sa avem fonduri europene atrase, azi avem aproximativ 40% din cei 6,1 miliarde de euro absorbtie pe componenta de infrastructura, foarte putin, sa utilizam la maxim fondurile din Planul national de recuperare si rezilienta, cei 33 miliarde de euro. Si, daca acesti bani nu ne sunt suficienti, pentru ca din calculele noastre, pe toate modurile de transport, in urmatorii 10 ani este nevoie sa investim aproximativ 73 miliarde de euro, daca acesti bani din buget, respectiv fonduri europene, nu sunt suficienti, sa apelam la imprumuturi, pentru ca Romania isi permite si trebuie sa isi permita sa se imprumute pentru a-si dezvolta infrastructura", a afimat ministrul Transporturilor, marti seara, la B1TV.Acesta a precizat ca in urmatorii 10 ani ar urma sa fie finalizati peste 3.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, deoarece altfel nu se poate vorbi despre dezvoltare economica."Am spus si repet. Daca vrem sa avem infrastructura de calitate si sa dezvoltam mari proiecte de infrastructura ne-am propus ca in urmatorii 10 ani sa finalizam peste 3.000 de km de autostrazi si drumuri expres in Romania, pentru ca altfel nu putem sa vorbim de dezvoltare economica si de cresterea bunastarii cetatenilor. Noi avem un plan foarte bine pus la punct, l-am numit Planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru urmatorii zece ani, parte componenta a Planului National de investitii si relansare economica. Dar, degeaba avem un angajament ferm in ceea ce priveste finantarea: fonduri europene, 2% din PIB alocare in fiecare an pentru transporturi, daca nu vom lua masuri de crestere a capacitatii administrative a statului pentru a implementa aceste proiecte, cu siguranta si daca avem 4 miliarde, 5 miliarde de euro in fiecare an, nu putem sa-i cheltuim", a spus Bode.El a explicat ca doua dintre aceste masuri vizeaza contestatiile, acele instante sp ...citeste mai departe despre " Lucian Bode: Suntem hotarati ca de anul viitor sa avem 2% din PIB in Legea bugetului, pentru transporturi " pe Ziare.com