Lucian Bode: Romania trebuie sa investeasca 72 de miliarde de euro in infrastructura de transport, in urmatorii 10 ani

"Noi am venit in fata romanilor cu un document public asumat - Planul national de relansare economica. Parte a acestui document e planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, perioada 2020 - 2030.Noi, la minister, am gestionat acest document si in urma analizei pe care am facut-o cu specialistii si prin consultare cu institutii financiare cu mediul academic, cu ONG-uri si sindicate, am ajuns la concluzia ca e (...) si un angajament pe care, indiferent cine va veni la guvernare, va trebui sa-l respecte, ca e angajamentul Romaniei, nu al unui partid politic", a declarat Bode, pentru B1 TV.Bode a sustinut apoi ca Romania are nevoie de 72 de miliarde de euro pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport din Planul national de relansare economica. El a explicat si de unde vor veni banii."In consecinta, noi am ajuns la concluzia ca, in urmatorii 10 ani, Romania trebuie sa investeasca 72 de miliarde de euro in infrastructura de transport.De unde luam acesti bani? Am venit cu un angajament sa alocam 2% din PIB pentru sectorul Transporturilor, in medie, in urmatorii ani. Asta inseamna 4 miliarde de euro. Azi avem aproape 3 miliarde de euro bugetul Ministerului Transporturilor, ceea ce nu e putin lucru. Bugetul Ministerului a fost in permanenta vaduvit si rectificat negativ, azi avem cel mai mare buget. 2% din PIB pentru Transporturi e un angajament al PNL pe care va trebui sa-l respecta.Avem 30 de miliarde de euro din planul de recuperare si rezilienta. Saptamana viitoare, vom prezenta public pe fiecare axa in parte. Vom incerca sa accesam cat mai mult din cele 20 de miliarde din recuperare si rezilienta. Cred ca jumatate din suma poate fi accesata si chetuita pe proiecte din zona infrastructrurii de transport.Noi vom prezenta, saptamana viitoare, un document despre cum vom recupera din decalajele fata de celelalte state, cum ne crestem rezilienta, cum reformam institutiile precum CNAIR si CFR , ca sa atraga mai muti bani europeni si sa respetcam cele trei conditii: contractele sa fie semnate pana in 2022, sa fie receptionate pana in 2026 si sa indeplineasca