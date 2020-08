Lucian Bode anunta restructurari la Tarom: Trebuie sa salvam azi compania TAROM, pentru ca maine este tarziu

"Compania TAROM va fi salvata. Compania TAROM, in acest moment, are o flota de avioane capabila sa-i asigure un flux financiar astfel incat compania sa fie salvata. Dar, fara o restructurare, si nu vorbesc doar de o restructurare de personal, vorbesc de alte costuri ce trebuie eliminate, combustibili, agentii, interne, internationale...sunt multe masuri pe care noi le vom lua conform unui plan de restructurare aprobat azi in Consiliul de Administratie", a declarat Bode, la Realitatea Plus.Acesta a reamintit ca in februarie TAROM a primit 37 milioane de euro ajutor de salvare, care se va transforma in ajutor de restructurare, in momentul in care va fi transmis planul de restructurare Comisiei Europene."Am notificat Comisia. Cu aprobarea Comisiei, am solicitat garantii de stat, oferite de Ministerul Finantelor Publice, pentru 65 de milioane de euro. Sunt pierderile pe care noi am evaluat ca le vom acumula pe aceasta perioada generata de pandemie. In aceasta perioada zborurile s-au redus cu peste 90-95%. Nu este vina TAROM si a niciunei companii aeriene ca au fost obligate sa tina avioanele la sol", a explicat ministrul.El si-a exprimat increderea in noul management al companiei ca va implementa planul de restructurare si va obtine finantarea pana la sfarsitul anului."In ianuarie 2021 trebuie sa traga acesti bani, sa-i utilizeze chibzuit, astfel incat, vanzand cele 9 aeronave vechi ATR, obtinand undeva la 32 milioane de dolari, mai obtinand fonduri si din aceasta vanzare, sa reusim sa salvam compania", a spus Bode.Ministrul Transporturilor a subliniat ca solutia pentru companie este un management profesionist si a mentionat ca Executivul a demarat aceasta procedura pentru mai multe companii, printre care Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, unde se desfasoara procedura finala de selectie a administratorului, si va urma cea pentru directorul general."La fel se va intampla si la TAROM. Dar, acum nu avem timp sa stam in proceduri. Trebuie sa salvam azi compania TAROM, pentru ca maine este tarziu", a precizat Lucian Bode. ...citeste mai departe despre " Lucian Bode anunta restructurari la Tarom: Trebuie sa salvam azi compania TAROM, pentru ca maine este tarziu " pe Ziare.com