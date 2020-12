Lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda se inaugureaza partial, la sase ani de la inceperea lucrarilor. Constructorul italian va continua sa lucreze la nodul rutier Alba Iulia

Lotul are 17 kilometri, dar deschiderea circulatie rutiere se va face pe 14,8 kilometri, intre nodul rutier Sebes (legatura cu Drumul National 1 si A1 prin bretelele 5 si 6), nodul rutier Alba Iulia Sud (complet) si nodul rutier Alba Iulia Nord (bretelele 1, 2 si 3)."Este o veste foarte buna pentru soferii care nu vor mai fi nevoiti sa astepte in ambuteiajele interminabile de pe DN1 dintre Sebes si Alba Iulia", scrie Pro Infrastructura.Contractul de proiectare si executie a fost semnat in anul 2014 si ar fi trebuit sa circulam pe aceasta autostrada doi ani mai tarziu. Nenumaratele blocaje si intarzierile cu realizarea exproprierilor, relocarile de utilitati, aprobarile proiectelor tehnice sau autorizatiilor de construire, eliberarea gropii de gunoi de la Alba Iulia Sud, precum si ritmul dezamagitor de lucru al constructorului italian Pizzarotti au amanat acest termen cu peste patru ani, spun specialistii in infrastructura.Constructorul Pizzarotti va continua lucrarile la autostrada si la nodul rutier Alba Iulia."Deschiderea circulatiei a fost posibila in acest an doar printr-o mobilizare surprinzatoare de ultim moment a celor de la Pizzarotti, cu asfaltari zi si noapte. Constructorul va mai executa lucrari in urmatoarele saptamani la nodul rutier Alba Iulia Nord si pe autostrada la finalizarea parapetelui, panourilor fonoabsorbante, marcajelor sau rigolelor. Recomandam participantilor la trafic sa circule cu prudenta si sa respecte restrictiile de circulatie. Daca ritmul de lucru se mentine atat pe acest proiect, cat si pe tronsonul 2 construit de Aktor, in 2021 Autostrada Sebes-Turda ar trebui sa fie complet finalizata", scrie Asociatia Pro Infrastructura.Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor judetene si locale si antreprenori vor participa la deschiderea traficului pe Autostrada A10 Sebes - Turda, lotul 1. Evenimentul va avea loc intre orele 13:00 - 17:00 si va incepe cu o deplasare pe santier, urmata de prezentare stadiului proiectului si a tehnologiei de executie. Traficul de acest tronson de autostrada se va deschide in intervalul 16:30 - 17:00.Citeste si:FOTO VIDEO Autostrada Sebes-Turda, cu 24 ...citeste mai departe despre " Lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda se inaugureaza partial, la sase ani de la inceperea lucrarilor. Constructorul italian va continua sa lucreze la nodul rutier Alba Iulia " pe Ziare.com