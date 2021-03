Cele mai multe programari disponibile apareau in judetele Suceava (9.000), Arad (6.200) si Botosani (5.300), arata sursa citata.Alte noua judete indicau sub 1.000 de locuri disponibile pentru vaccinarea anti-COVID: Bihor, Satu Mare, Alba, Hunedoara, Olt, Vaslui, Galati, Braila si Tulcea. Romanii pot accesa platforma nationala de vaccinare pentru a vedea in timp real situatia pe judete si centrele de vaccinare cu locuri libere.Campania de vacccinare din Romania a intrat de luni, 15 martie 2021, in etapa finala, cea de-a treia, a imunizarii populatiei generale, iar incepand cu ora 9.00, se deschid listele de asteptare pentru programare la vaccinarea anti-COVID.Citeste si:Diana Sosoaca critica restrictionarea circulatiei noaptea: "Ce, la 22.01 incepe sa umble carcalacul pe strazi?"Scriitoarea Aurora Cornu, prima sotie a lui Marin Preda, a incetat din viata. A fost cea care l-a convins sa publice "Morometii"Claudiu Manda, un vitezoman incurabil. Europarlamentarul PSD, lasat fara permis de trei ori intr-un singur an din cauza vitezeiDrama ascunsa a celei mai frumoase prezentatoare de la Pro TV "Au incercat sa ma faca, dar au fost faultati". Cum au incercat hotii sa-l scoata din combinatie la furtul masinii lui Gigi Becali pe Sandu Geamanu, unul dintre cei mai temuti interlopi ...citeste mai departe despre " Unde mai gasiti locuri libere in tara pentru programarea la vaccinarea anti-Covid. In Bucuresti si 17 judete, niciun loc disponibil " pe Ziare.com