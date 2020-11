LIVE TEXT Lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Iohannis: "Rolul consultarilor e de a construi impreuna Romania de maine". Orban: "In urmatorii ani vom avea parte de o dezvoltare accelerata"

"Traversam o perioada extrem de dificila cu restrictii si constrangeri a caror efecte negative le-am resimtit cu totii. Avem de gestionat provocarile crizei sanitare, insa in egala masura trebuie sa pregatim masurile pentru dezvoltarea tarii noastre. Modelul axat pe consum a neglijat tocmai investitiile, care sunt baza unei tari. Lipsa de investitii in educatie, sanatate sau a infrastructurii constituie rezultatul unei politici defectuoase, care nu trebuie sa se mai repede. In anii urmatori vom implementa un nou model.Toate resursele tarii noastre trebuie utilizate inteligent si in beneficiul romanilor. In 2020 am pus deja bazele schimbarii si vom continua aceasta abordare intr-un ritm sustinut si in anii urmatorii. Am reusit sa obtin pentru Romania un pachet bugetar de circa 80 miliarde euro pentru urmatorii ani. Am lucrat impreuna cu Guvernul liberal in toata aceasta perioada, astfel incat sa ne asiguram ca Romania va fi pregatita din timp sa utilizeze planul de Redresare si Rezilienta", a afirmat presedintele.Iohannis a precizat ca tara noastra va putea accesa fonduri in baza Planului de Rezilienta si Redresare pe care il lansam astazi in dezbatere publica."Ma refer in primul rand la investitiile in sanatate. Totodata propunem investitii suplimentare in infrastructura scolara si fonduri in structurile locale, mobilitate inteligenta. Digitalizarea adminisitratiei si sa accesam competentele viitorului. In spiritul dialogului deschis si constructiv, Planul de Redresare si Rezilienta este lansat azi in dezbatere publica. Rolul consultarilor e de a construi impreuna Romania de maine. De aceea e important ca discutiile sa fie aplicate, fundamentate si sa depasseasca paradigma interesului electoral dar si interesele personale", a concluzionat presedintele.Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Romania va beneficia de cel mai mare sprijin financiar pe care l-a avut vreodata."Ma bucur sa fim astazi impreuna cu ocazia unui eveniment extrem de important pentru evolutia ulterioara a Romaniei. Suntem pe punctul de a intra in cea mai prolifica perioada a tarii noastre de la intrarea in UE. Tara noastra va beneficia de cel mai mare sprijin financiar pe care l-a avut vreodata la dispozitie.Presedintele Klaus Iohannis a realizat o performanta fara precedent in cadrul unor negocieri extrem de dificile, reusind sa asigure ...citeste mai departe despre " LIVE TEXT Lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Iohannis: "Rolul consultarilor e de a construi impreuna Romania de maine". Orban: "In urmatorii ani vom avea parte de o dezvoltare accelerata" " pe Ziare.com