LIVE TEXT Lansarea programul de guvernare USR-PLUS. Ciolos: "Trebuie schimbat radical modul prin care se guverneaza in Romania"

"Impreuna cu Dan Barna, Cristian Ghinea si cu Oana Toiu, va vom explica in ce consta revolutia bunei guvernari pe care o propunem pentru Romania. Sigur, suntem in plina criza, pe care trebuie sa o gestionam cu competenta, cu empatie fata de oameni, dar si cu viziuni bune pentru ceea ce va fi dupa ce trece criza. Si din acest unghi trebuie privit si planul pe care vi-l propunem astazi.Constatam ca viata noastra nu va mai fi la fel dupa aceasta criza, de aceea avem nevoie de viziune si de un plan care sa duca Romania pe baze mai sanatoase. Venim in fata dumneavoastra, si de altfel acesta a fost si motivul pentru care am creat aceasta alianta, pentru ca vechile partide au esuat in ultimii 31 de ani si nu prea mai avem asteptari mari de la ele. Progresul e prea lent cu ei la conducere si multi politicieni au distrus increderea romanilor in stat si in politica, dar si speranta noastra, a cetatenilor, ca poate sa fie mai bine. Noi va propunem un program eficient de guvernare, si nu doar niste masuri care sa peticeasca pe aici pe colo.Paradoxal, siguranta si increderea pe care o cautam acum, in vremuri de criza, nu pot veni decat printr-o schimbare radicala a modului in care se guverneaza in Romania. Modul in care s-a guvernat pana acum a dat faliment, am vazut-o prin mai multe crize succesive, simtim si acum, asa incat predictibilitatea si stabilitatea pentru viitor inseamna o schimbare a modului de abordare a guvernarii", a afirmat Dacian Ciolos , liderul PLUS.