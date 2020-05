Iohannis, prima reactie dupa decizia CCR: Fara amenzi, mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi

Seful statului a precizat ca fara aceste amenzi, "mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi".Iohannis a tinut sa sublinieze ca pericolul nu a trecut ieri odata cu decizia CCR, iar responsabilitatea romanilor e aceeasi."Regulile si sanctiunile nu au alt scop decat protejarea sanatatii si a vietii fiecaruia dintre noi. Numai respectand aceste reguli putem sa revenim la viata noastra", a transmis presedintele.Totodata, seful statului a lansat noi critici dure la adresa PSD, afirmand ca nu si-a abandonat obiectivul de a detine controlul asupra justitiei."Prin ceea ce face in continuare, PSD dovedeste ca nu a abandonat controlul asupra justitiei. PSD a ramas acelasi partid preocupat de a-si salva baronii. PSD era ocupat zilele trecute sa reglementeze privilegii in Parlament. Vrea sa le permita celor incompatibili sa candideze. PSD vrea sa dea legi cu dedicatie pentru baronii sai", a acuzat Iohannis.Ziare.com a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratia sustinuta de presedintele Klaus Iohannis- Criza pe care o traversam pune la incercare rezistenta, solidaritatea si taria de caracter a societatii si a politicienilor. Acum se diferentiaza cei curajosi de cei iresponsabili, de profitori si populisti care fac promisiuni.- Sunt pe deoparte romanii care respecta restrictiile, guvernantii care au luat masuri corecte. Pe de cealalta parte ii vedem pe cei pe care ii stim prea bine, oamenii trecutului, care vor sa se intoarca la coruptie si proasta guvernare, adica PSD si acolitii lui. PSD face tot posibilul ca reconstructia sa esueze.- Romania a trebuit sa ia masuri drastice pentru a proteja romanii de coronavirus. Am vazut cu ce satisfactie au primit unii ieri decizia CCR de declarare a amenzilor neconstitutionale. Interesul politic e mai presus decat oamenii pentru ei.- Amenzile au fost utile. O spun cu toata responsabilitatea. Fara aceste sanctiuni mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi.- Pericolul nu a trecut ieri odata cu decizia CCR. Responsabilitatea e aceeasi. Regulile si sanctiunile nu au alt scop decat protejarea sanatatii si a vietii fiecaruia dintre noi. Numai respectand aceste reguli putem sa revenim la viata noastra.- ...citeste mai departe despre " Iohannis, prima reactie dupa decizia CCR: Fara amenzi, mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi " pe Ziare.com