Lista tarilor din "zona galbena". Carantina 14 zile pentru cei care vin in Romania din aceste state

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi seara lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la domiciliu/ locatia declarata pentru 14 zile.In zona galbena se afla urmatoarele tari:* Georgia* Serbia* Luxemburg* Croatia* Muntenegru* Lituania* San Marino* Andorra* Slovenia* Curacao* Statele Unite ale Americii* Ungaria* Polinezia Franceza* Suedia* Belize* Liechtenstein* Macedonia de Nord* Elvetia* Austria* Jersey* Panama* Bulgaria* Palestina* Azerbaidjan* Portugalia* Iordania* Cehia* Armenia* Italia* Danemarca (urmare a detectiei circulatiei in populatia umana a unor variante de virus SARS-CoV-2 provenite de la fermele de nurci).