Lista statelor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Marea Britanie si Maldive, in zona rosie. Spania, in zona galbena DOCUMENT

Incadrarea din zona rosie in zona verde sau galbena, precum si incadrarea din zona galbena din zona verde, intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta prin care este aprobata lista tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic.Ce principale modificari au survenit:- in zona rosie au intrat Fiji, Jersey, Cipru, Cuba si Insulele Virgine Britanice;- in zona galbena au intrat:* din zona rosie, in urma scaderii incidentei: Chile, Botswana, Bahrain si Saint Kitts si Nevis;* din zona verde, in urma cresterii incidentei: Spania, Andorra si insulele Virgine ale Statelor Unite;- in zona verde a intrat: Sint Marteen."Va reamintim faptul ca incadrarea din zona galbena sau verde in zona rosie, precum si incadrarea din zona verde in zona galbena, intra in vigoare la 24 de ore de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta prin care este aprobata lista tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic", arata sursa citata.Anexa Lista state risc epidemiologic by Claudia Spridon on Scribd