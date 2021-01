Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost reactualizata. A fost inclusa si Africa de Sud, datorita circulatiei noilor tulpini de coronavirus

Autoritatile au decis totodata reluarea zborurilor dinspre si catre Marea Britanie, incepand de luni. Persoanele care vin din acest stat trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19, facut cu cel mult 48 de ore inainte.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de duminica, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.Citeste si: Zborurile catre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, reluate de luni, potrivit unei decizii CNSUPe lista se afla Gibraltar, Liechtenstein, Lituania, San Marino, Panama, Slovenia, Olanda, Serbia, Cehia, Statele Unite ale Americii, Muntenegru, Jersey, Suedia, Danemarca, Georgia, Puerto Rico, Elvetia, Luxemburg, Marea Britanie, Croatia, Slovacia, Estonia, Letonia, Israel, Cipru, Palestina, Portugalia, Turcia, Monaco, Macedonia de Nord, Azerbaidjan, Germania, Sint Maarten, Republica Moldova, Liban, Austria, Columbia, Italia, Ungaria, Polonia, Andorra, Curacao, Africa de Sud.Potrivit sursei citate, includerea pe lista a Africii de sud s-a realizat datorita dovezilor de circulatie pe teritoriul acestei tari a unor tulpini de virus SARS CoV-2 care prezinta multiple mutatii.Zborurile cu Marea Britanie, reluate"Pe langa actualizarea listei statelor si zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, Hotararea prevede reluarea zborurilor catre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. De asemenea, persoanele care vin din acest stat trebuie sa intre in carantina, ori sa aiba un test negativ la Covid-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de intrarea in Romania", a transmis Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit hotararii, incepand din 4 ianuarie, ora 19.00, se permite reluarea zborurilor spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania."Toate persoanele care sosesc in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au ...citeste mai departe despre " Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost reactualizata. A fost inclusa si Africa de Sud, datorita circulatiei noilor tulpini de coronavirus " pe Ziare.com