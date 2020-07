Liderii PSD au anuntat in graba si in totala dezorganizare o dezbatere publica vizand legea carantinei depusa de Guvernul Orban. "Am aflat acum ca suntem invitati"

Miercuri, 08 iulie, la ora 7.00, pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat se anunta ca PSD invita joi societatea la o dezbatere privind masurile de carantina si izolare prevazute in proiectul Guvernului, pentru a repara "impreuna haosul PNL". Ziare.com va prezinta cronologia dezbaterii "organizate pe genunchi" de PSD:Miercuri, 08 iulie:Ora 7.00: Pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat se anunta o consultare cu societatea civila pentru ziua de joi, 9 iulie."Vom invita maine principalele ONG-uri din Romania specializate in apararea drepturilor omului la dezbaterea acestei legi in comisii. Ii vom asculta si le vom prelua propunerile. Sa vedem daca PNL va considera si societatea civila un "dusman al poporului", pe modelul CCR!", au anuntat liderii PSD pe pagina oficiala de Facebook.Ora 10.00: Mesajul postat pe Facebook este modificat. Dezbaterea e anuntata pentru ziua de miercuri."Vom invita azi principalele ONG-uri din Romania specializate in apararea drepturilor omului la dezbaterea acestei legi in comisii. Ii vom asculta si le vom prelua propunerile. Sa vedem daca PNL va considera si societatea civila un "dusman al poporului", pe modelul CCR!", scria pe pagina de Facebook.Captura de pe pagina de FacebookConcomitent cu modificarea anuntului, echipa de comunicare a PSD a trimis un e-mail cu o invitatie de participare catre mai multe ONG-uri. Printre organizatiile neguvernamentale contactate s-au aflat APADOR-CH, ActiveWatch, Ardom, Asociatia Protectia Pacientilor. Multe alte ONG-uri cu activitate vizibila in domeniul apararii si respectarii drepturilor cetatenesti nu au primit invitatie la dezbatere.In corpul mailului nu este anuntata ora oficiala.Ora 10.30: Contactati telefonic de catre echipa de comunicare din PSD, reprezentantii ONG-urile au fost anuntati ca dezbaterea va avea loc incepand cu ora 14.00, la Palatul Parlamentului."Nici nu stiam de dezbatere, acum am fost contactati", "Nu am confirmat oficial participarea, trebuie sa ne pregatim", "Nu cunoastem detalii", au raspuns reprezentantii ONG-urilor contactati de reporterii Ziare.com.Ora 11.35: Echipa de comunicare PSD a anuntat jurnalistii si ONG-urile ca dezbaterea pe proiectul Guvernului va avea loc la ora 13.00 in Comisia Juridica....citeste mai departe despre " Liderii PSD au anuntat in graba si in totala dezorganizare o dezbatere publica vizand legea carantinei depusa de Guvernul Orban. "Am aflat acum ca suntem invitati" " pe Ziare.com