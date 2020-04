Licitatiile pentru tramvaiele si autobuzele electrice ale Capitalei sunt suspendate. Cu ce vom calatori in siguranta si fara sa ne ingramadim, cand vom reveni la serviciu?

E adevarat ca, de nevoie, bucurestenii s-au obisnuit sa circule in conditii putin confortabile, ingramaditi in autobuze, troleibuze si tramvaie mizere. Problema e ca - odata aparut pericolul infectarii cu noul coronavirus - conditiile in care oamenii calatoresc in comun nu mai pun doar probleme de confort, ci si de sanatate publica.Acum, multi dintre bucuresteni lucreaza inca de acasa. Dar dupa ce starea de urgenta va inceta - indiferent cand se va intampla asta - oamenii vor fi nevoiti sa se intoarca la serviciu, calatorind in numar mare incluziv cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Din intelegerea noastra, insa, odata cu reluarea activitatii, intr-o prima etapa, ar cam trebui sa pastram distanta unii fata de ceilalti, nu sa ne ingramadim, in spatii inchise.Or, asta ar insemna ca nici pasagerii din mijloacele de transport in comun n-ar trebui sa isi mai sufle unii altora in ceafa, ingramaditi laolalta, de nevoie, in autobuze si tramvaie.Situatiile care ar putea aparea sunt dintre cele mai bizare. Spre exemplu, ce-ar trebui sa facem daca, intr-un autobuz sau intr-un tramvai aglomerat care tocmai a plecat din statie, cu calator incepe sa tusesca violent, in apropierea noastra? Strigam la sofer sa opreasca intre statii, ca sa putem cobori? Incepem sa impingem calatorii din jur, ca sa ajungem cat mai departe de pasagerul care tuseste? Sau stam pe loc, riscand o imbolnavire grava? E greu de spus.Mult mai usor ne-ar fi daca o astfel de situatie nedorita ne-ar surprinde intr-un mijloc de transport cu mai putini calatori la bord. In acest caz, ar fi suficient sa facem, firesc, cativa pasi in spate, luand distanta fata de calatorul care tuseste. Ar fi suficient ca sa evitam o imbolnavire? Greu de zis! Dar cu siguranta ar fi o sansa in plus.Astfel de conditii mai bune de transport in comun in Capitala s-ar putea asigura, dar numai daca am avea suficiente autobuze, troleibuze si tramvaie curate si aerisite, care sa ajunga la timp in statii. Doar in aceste conditii, calatorii nu s-ar mai ingramadi. Dar, din pacate, momentan nu avem suficiente mijloace de transport noi (sau macar uzate, dar bine intretinute) pentru asigurarea unor astfel de conditii civilizate de calatorie.G ...citeste mai departe despre " Licitatiile pentru tramvaiele si autobuzele electrice ale Capitalei sunt suspendate. Cu ce vom calatori in siguranta si fara sa ne ingramadim, cand vom reveni la serviciu? " pe Ziare.com