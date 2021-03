"Acest proiect tinut la sertar ani de zile face primii pasi catre realizare: a fost lansata licitatia pentru documentatia tehnica a autostrazii.Cu o lungime de 48 de kilometri, sectorul - parte din Autostrada Transilvania - este scos la licitatie pentru completarea studiului de fezabilitate si pentru elaborarea proiectului tehnic.Licitatia este una "pe model nou", in care CNAIR primeste la final intreaga documentatie tehnica, iar la momentul la care va fi organizata licitatia pentru construire, lucrarile vor putea incepe imediat, fara blocaje, cu toate exproprierile facute si fara surprize in teren.Mai mult, in aceste trei luni de mandat, CNAIR a finalizat noul model de caiet de sarcini pentru licitatii, iar autostrada Brasov - Fagaras este prima care beneficiaza de aceasta reforma", a transmis Catalin Drula.In plus, ministrul a anuntat si ca studiul de fezabilitate pentru sectorul Sibiu-Fagaras a fost finalizat si estimeaza ca acordul de mediu o sa fie emis la sfarsitul lunii aprilie."Studiul de fezabilitate pentru sectorul Sibiu-Fagaras a fost in sfarsit finalizat.Mai ramane doar emiterea acordului de mediu, preconizata la sfarsitul lui aprilie. Apoi lansam licitatia pentru construirea (proiectare + executie) acestui tronson", a mai scris Catalin Drula.Citeste si:Familia si-a dat acordul! Imagini rare cu Michael Schumacher, facute publiceO fosta glorie dinamovista a murit de Covid-19: "L-am inmormantat in sac!"Cat ghinion! Fara infrangere la EURO, Romania este eliminata din competitie din cauza golaverajuluiLegatura nestiuta intre cheagurile de sange si vaccinul AstraZeneca. Ce au descoperit cercetatorii germaniCum iti calculezi creditul maxim pe care-l poti lua in functie de salariul net ...citeste mai departe despre " A fost lansata licitatia pentru proiectul tehnic al autostrazii Brasov - Fagaras. Drula: "Acest proiect tinut la sertar ani de zile face primii pasi" " pe Ziare.com