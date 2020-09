"Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze 42 autoturisme personalizate pentru efectuarea controlului in trafic", potrivit anuntului Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.Valoarea totala estimata este de 3.031.092 lei. In vederea evaluarii ofertelor, componenta financiara reprezinta 85%, garantia autoturismelor 10%, iar termenul de livrare 5%.Durata prevazuta a contractului este de trei luni, iar termenul limita pentru primirea ofertelor este 19 octombrie.Valoarea estimata a achizitiei anuntate de Inspectoratul de Stat in Constructii este de 1.462.995 lei."Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC doreste achizitionarea unor autoturisme noi de teren 4x4 care vor fi utilizate in sustinerea activitatilor specifice ale institutiei. Obiectul contractului il constituie achizitia unui numar de 20 autoturisme de teren 4x4 cu cap. cil. mai mica de 1.600 cmc, cu serviciile necesare livrarii acestora incluse, precum si servicii de garantie", conform anuntului.In vederea evaluarii ofertelor, componenta financiara reprezinta 70%, puterea motorului 15%, iar garda la sol 15%.Durata contractului este de doua luni, iar termenul limita pentru primirea ofertelor este 20 octombrie.Ofertantul va face dovada furnizarii de autoturisme in ultimii trei ani in valoare cumulata de cel putin 1.462.995 lei fara TVA. ...citeste mai departe despre " Licitatie de 3 milioane de lei organizata de Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier pentru achizitionarea de autoturisme " pe Ziare.com