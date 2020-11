Transalpina, Drumul Regelui sau Poteca Dracului. Legendele celei mai spectaculoase sosele din Romania

De-a lungul soselei care masoara 148,2 km, calatorii pot admira peisaje de o frumusete care iti taie respiratia. Drumul face legatura intre localitatile Sebes din Alba si Novaci din Gorj. Dupa modernizare, soseaua a devenit una dintre cele mai "fotografiate" si vizitate, in scop turistic, din Romania. Pe timpul iernii, Transalpina este inchisa intre Ranca (Gorj) si Oasa (Alba).Istoricul acestui drum este unul foarte interesant. Bazandu-se pe faptul ca pe unele harti este trecut cu denumirea de "coridorul IV strategic roman" s-a dedus ca ar fi fost construit de legiunile romane in timpul razboaielor cu dacii. O legenda locala spune ca la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea, fiecare familie din zona a participat la construirea unei portiuni din acest drum, in functie de posibilitatile fizice si financiare ale sale.Drum strategic gandit de Carol al II-leaIn lucrarea sa "Istoria Olteniei supt austriaci (1718-1739)", istoricul Constantin C. Giurescu arata ca inca din anul 1731 autoritatile austriece propuneau construirea unui drum transcarpatic pe traseul vechiului drum de transhumanta ce lega Transilvania de Oltenia.Foto: Viorel SimionescuAvand in vedere experienta din Primul Razboi Mondial, regele Carol al II-lea a dorit sa aiba la dispozitie un drum strategic, pentru artileria montana, trasa de cai, care sa poata fi parcurs de trupele care se miscau intre Valahia si Transilvania. Pentru stabilirea traseului drumului, primul-ministru Gheorghe Tatarascu a plecat pe munte de la Novaci la Lotru, insotit de 20 de calareti din Novaci, condusi de invatatorul Ion D. Giurgiulan. In urma acestei actiuni, Gheorghe Tatarascu a inaugurat lucrarile de constructie a drumului pe platoul Novaciului.Foto: Viorel SimionescuLucrarile de refacere decise de rege au avut loc in perioada 1934-1939. La inaugurarea drumului, in anul 1939, a participat si regele Carol al II-lea, insotit de viitorul rege Mihai I, precum si primul-ministru Gheorghe Tatarescu si sotia sa Arethia. Acestia au parcurs intregul traseu al drumului la bordul unei masini de teren, la volan aflandu-se chiar regele Carol al II-lea. Dupa inaugurare ...citeste mai departe despre " Transalpina, Drumul Regelui sau Poteca Dracului. Legendele celei mai spectaculoase sosele din Romania " pe Ziare.com