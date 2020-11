CCR a stabilit ca Legea de modificare a Codului fiscal este neconstitutionala

"A admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de un numar de 87 de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvati Romania, Partidului National Liberal, Partidului Miscarea Populara si de deputati neafiliati, precum si de Guvernul Romaniei si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este neconstitutionala, in ansamblul sau", se precizeaza in minuta deciziei.In sesizarea transmisa CCR, USR a sustinut ca actul normativ restrange numarul de concurenti pe piata produselor energetice. Potrivit USR, prevederile proiectului legislativ incalca principiul liberei circulatii a marfurilor, consacrat prin art. 34 - 36 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE).Prin obligarea intreprinderilor la suportarea costurilor pentru infiintarea depozitelor, in special a intreprinderilor mici si mijlocii, devine dificila, daca nu imposibila, functionarea acestora, se mai explica in sesizarea USR.Potrivit acesteia, se incalca si principiul neretroactivitatii, intrucat operatorii economici care detin deja atestate valabile sunt obligati sa se supuna noii proceduri, in conditiile in care aceste atestate isi pierd valabilitatea la data intrarii in vigoare a modificarii legislative propuse, independent de termenul lor de valabilitate, aducand astfel atingere drepturilor castigate sub imperiul vechii reglementari. In opinia USR, operatorii economici au asteptarea legitima ca atestatele emise in temeiul actualelor prevederi sa nu isi piarda valabilitatea decat ca urmare a revocarii din culpa a acestora si nu ca urmare a manifestarii discretionare de vointa a legiuitorului.Totodata, in sesizare se mai arata ca dispozitiile acestei legi contravin prevederilor constitutionale referitoare la libertatea economica, ingradind libera initiativa si accesul liber al persoanei la o activitate economica.Conform sesizarii USR, multi agenti economici nu mai pot sa indeplineasca conditiile impuse si vor fi eliminati de pe piata, "afectand grav cadrul concurential si creand un monopol pentru cei patru operatori principali din Romania ( Petrom Rompetrol , Mol)" ...citeste mai departe despre " CCR a stabilit ca Legea de modificare a Codului fiscal este neconstitutionala " pe Ziare.com