Legea amanarii la plata a chiriilor in timpul pandemiei, trimisa la promulgare. Cum ar putea fi ceruta pasuirea si cine ar beneficia

Potrivit proiectului de lege adoptat, de aceste inlesniri la plata se pot bucura si persoanele fizice, dar si cele juridice. Mai exact, din document reiese ca:"operatori economici, practicanti ai profesiilor liberale, entitatile juridice de drept privat, a caror activitate a fost intrerupta sau ale caror venituri sau incasari au scazut cu cel putin 15% in luna martie 2020 fata de media ultimului an calendaristic in perioada de aplicare a starii de urgenta, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect in perioada de aplicare a starii de urgenta, pot amana la cerere, fara plata de dobanzi si penalitati, plata chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinte".Cum se poate obtine, procedural, aceasta amanare la plata?Potrivit proiectului de lege, locatarul este cel care trebuie sa se adreseze "organului fiscal competent" (ANAF - n.red.) si sa ceara, cu documente, sa ii fie platita chiria de catre stat.Iata ce documente sunt necesare:1. contractul de locatiune (inchiriere) intre locator si locatar (proprietarul locuintei inchiriate)2. act aditional intre locator si locatar la contractul de locatiune, care va contine:- acordul partilor pentru amanarea platii chiriei, durata perioadei de amanare a platii chiriei, suma aferenta acestei perioade de amanare- date de identificare ale locatorului si locatarului- datele contului bancar al locatorului in care urmeaza a se face plata de catre organul fiscal teritorial competent- data semnarii si semnaturile ambelor parti.3. orice fel de act al locatarului care dovedeste imposibilitatea platii chiriei in perioada specificata in actul aditional dintre locator si locatar.Statul va plati chiriile, dar numai daca ele nu au fost majorate fata de luna februarie 2020 si daca nu depasesc plafoanele de 10.000 lei pe luna pentru persoane juridice si 2000 lei pe luna pentru persoane fizice.De asemenea, locatarul se angajeaza sa returneze banii platiti de stat in aceasta perioada pentru chirie, in rate, pana la finele anului.Proiectul va produce efecte doar daca va fi promulgat si de seful statului.