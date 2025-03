Laura Codruta Kovesi: Proiectul nou este mai rau, lipseste de relevanta lupta impotriva coruptiei

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat ca nu poate sa comenteze efectele actelor normative adoptate marti seara de Guvern, deoarece nu cunoaste continutul acestora, insa a precizat ca proiectul transmis in cursul aceleiasi zile spre avizare CSM este mai rau decat cel initial si lipseste de relevanta lupta impotriva coruptiei in Romania.

"Nu pot sa comentez ce efecte vor avea OUG adoptate in aceasta seara intrucat nu le-am citit. (...) In aceasta seara, in jurul orei 19:00, am primit din partea CSM un proiect de OUG de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala pentru a ne exprima punctul de vedere pana dimineata, la ora 9,00. In adresa Ministerului Justitiei catre CSM si care ne-a fost trimisa odata cu proiectul se prevedea ca acesta este trimis cu rugamintea de a fi avizat. Am fost surprinsa sa vad ca acest proiect nu contine observatiile pe care sistemul judiciar, in special DNA, le-a facut la proiectul initial.

Mai mult decat atat, nu intelegem de ce este asa de mare urgenta pentru a sta noaptea si a da un punct de vedere pe legi atat de importante cum sunt Codul penal si Codul de procedura penala. (...) Pot sa spun ca acest proiect nou este mai rau decat proiectul initial din perspectiva luptei anticoruptie, practic lipseste de relevanta lupta impotriva coruptiei in Romania daca acest proiect de lege va fi adoptat", a afirmat sefa DNA.

Ea a precizat ca adoptarea acestei ordonante ar favoriza persoanele care de acum incolo vor savarsi infractiunea de abuz in serviciu, mai ales ca faptele care cauzeaza prejudiciu sub 200.000 de lei nu vor putea fi investigate, iar persoanele care le comit nu vor mai putea fi pedepsite.

Kovesi a subliniat ca aceasta OUG favorizeaza si persoanele deja trimise in judecata sau acuzate pentru abuz in serviciu.

"Este interesant ca in acest proiect au fost introduse anumite dispozitii pentru a favoriza, pentru a ajuta persoanele care detin functii de conducere atunci cand acestea comit fapte de favorizarea infractorului sau de abuz in serviciu in legatura cu emiterea, aprobarea sau adoptarea unor acte normative.

Practic, daca se adopta acte normative prin care se comite prejudiciu sau cu incalcarea legii, acestea nu vor mai putea fi investigate - si aici nu ne referim la acte normative de tipul legi sau OUG, ci la acte normative in sens larg, chiar si la legislatia secundara, respectiv HG, decizii, ordine de ministru care au caracter normativ.

