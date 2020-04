LaPrimulBebe a strans 235.000 de euro pentru materiale de protectie, ventilatoare si monitoare functii vitale pentru #PrimaLinie

Astfel, in numai 5 zile in care au avut loc 9.100 de licitatii online cu scop umanitar, membrii LaPrimulBebe au reusit ca umar langa umar sa isi uneasca fortele si sa stranga suma de 235.000 de euro.Pe langa materialele de protectie pentru medici, vor fi achizitionate pentru Societatea Romana de Terapie Intensiva si Anestezie 2 ventilatoare si 8 monitoare functii vitale in valoare de 58.000 de euro."Anul acesta am decis sa anulam campania umanitara pe care o organizam de obicei in luna mai si in locul ei sa organizam o campanie umanitara de urgenta dedicata primei linii.Situatia in care o lume intrega se afla nu poate sa ne lase nepasatori.Acum, mai mult ca niciodata, chiar este treaba fiecaruia dintre noi sa se implice", spune Atena Boca, fondatoarea LaPrimulBebe."Recunoastem insa, ca in aceasta perioada greu incercata nu ne-am asteptat ca parintii comunitatii noastre sa fie atat de mult implicati.In campania umanitara #PrimaLinie, 11.052 de parinti LaPrimulBebe din 23 de judete au reusit sa stanga 235.000 de euro in doar cinci zile.Pentru ca am strans o suma mai mare decat am estimat, ne-am propus ca pe langa materialele de protectie pentru medici, sa achizitionam pentru Societatea Romana de Terapie Intensiva si Anestezie si 2 ventilatoare si 8 monitoare functii vitale in valoare de 58.000 de euro.SRATI are o imagine de ansamblu asupra nevoilor sectiilor de terapie intensiva de la noi si le poate directiona acolo unde nevoia este cea mai mare in momentul in care ajung in tara.Cand am demarat campania #PrimaLinie accesul la echipamente de protectie era foarte greoi. Inca este, insa intre timp lucrurile au inceput sa se miste si ar fi pacat sa nu lasam o parte din "noi" si in echipamente salvatoare de vieti de durata, atat de necesare si medicilor, dar si pacientilor", mai spune Atena.Campania speciala de urgenta #PrimaLinie a reprezentat o adevarata mobilizare si pentru echipa LaPrimulBebe, care in aceste momente lucreaza de acasa, astfel ca efortul de a coordona cea mai mare comunitate online de sprijin pentru mame educate din Romania a fost unul considerabil.Cu peste 9 ...citeste mai departe despre " LaPrimulBebe a strans 235.000 de euro pentru materiale de protectie, ventilatoare si monitoare functii vitale pentru #PrimaLinie " pe Ziare.com