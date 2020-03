La ce spitale din Bucuresti putem duce copiii, daca avem o urgenta medicala

Tudor Pop, deputat USR de Bucuresti si membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputatilor, a luat legatura cu reprezentantii celor mai mari spitale de copii din Bucuresti, pentru a afla exact unde si cum putem merge cu copiii, pe timp de pandemie, daca avem o urgenta, care nu poate fi rezolvata acasa, cu ajutorul medicului de familie sau cu un apel la Peditel."Am plecat de la doua intrebari simple: exista corturi de triaj si camere de izolare? Care este procedura cand ajung cu copilul la spital, la ce trebuie sa ne asteptam cand intram pe poarta spitalului?La prima intrebare raspunsul e DA, indiferent de spital. Mai departe, procedura de primire este similara in toate spitalele:Ajungi la spital, intri in cortul de triaj / Completezi fisa epidemiologica.Medicul va consulta copilul - daca se incadreaza in una dintre cele patru definitii de caz, este testat pentru covid-19, iar copilul merge in izolare, in zona desemnata pentru cazurile suspecte de covid-19.Daca nu se incadreaza in cele patru definitii de caz si nu are nici un simptom de insuficienta respiratorie, merge direct in UPU, izolat, pentru a fi investigat de medicii specialisti.Daca este cazul, copilul primeste tratament pentru insuficienta respiratorie in camerele special amenajate. Rezultatele la teste ajung inapoi in 12-24 de ore.Mai departe, am ordonat spitalele pe patologii in functie de culori pentru a stii cui sa va adresati in functie de natura urgentei.Din pacate, nu mi-e cunoscuta situatia spitalelor/pavilioanelor de copii din tara. Puteti insa verifica cu personalul medical local, pe baza celor doua intrebari si a procedurilor descrise mai sus", transmite Tudor Pop pe Facebook Acesta a realizat un grafic care prezinta, pe culori, pentru ce fel de urgente putem merge la cele mai mari spitale de copii din Bucuresti: Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Victor Gomoiu, Institutul Alessandrescu-Rusescu, Spitalul Marie Curie, Spitalul Victor Babes si Spitalul Matei Bals.Graficul poate fi vazut si aici.Deputatul atrage atentia ca, in aceasta perioada, trebuie sa mergem la spital doar daca nu avem de ales, iar regula e valabila si pentru adulti si pentru copii. Doar cazuri ...citeste mai departe despre " La ce spitale din Bucuresti putem duce copiii, daca avem o urgenta medicala " pe Ziare.com