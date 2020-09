UPDATEPremierul Ludovic Orban a ajuns la ora 11:47Linia de metrou se deschide la aproape noua ani de la inceperea lucrarilor. Metrorex precizeaza ca publicul va putea circula cu metroul incepand cu ora 14:00.La finalul vizitei, care va avea loc la ora 12,00, la statia de metroul "Eroilor", seful statului si ceilalti oficiali vor sustine o declaratie de presa.Anuntul lui BodeMinistrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat luni ca metroul din Drumul Taberei - Eroilor va fi dat in trafic cu calatori incepand de marti."Dupa ani de asteptare, sunt bucuros sa anunt public ca maine, incepand cu ora 12,00, magistrala de metrou M5 va fi data in functiune. Ca sa ajungem in aceasta etapa nu a fost deloc usor. A fost nevoie sa depasim, impreuna cu colegii de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si implicit cu cei de Metrorex SA, o serie de bariere, incepand de la cele birocratice, la cele administrative.Astfel, astazi, putem spune ca povestea lucrarilor de la magistrala M5 s-a incheiat. Le multumesc tuturor celor care au contribuit la bucuria pe care o impartasim alaturi de toti bucurestenii, si nu numai!", a scris Bode, pe Facebook Citeste si: VIDEO Zi istorica pentru bucurestenii din Drumul Taberei: La ora 12.00 se deschide circulatia metroului pe Magistrala 5 ...citeste mai departe despre " UPDATE Presedintele Iohannis si premierul Orban vor participa, la ora 12.00, la inaugurarea magistralei de metrou Eroilor - Drumul Taberei " pe Ziare.com