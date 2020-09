Klaus Iohannis, mesaj la evenimentul "Romania emergenta": "Este nu doar o performanta istorica in sine, ci si o confirmare a potentialului de dezvoltare de care economia noastra dispune"

Mesajul a fost prezentat de Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice si Sociale."Felicit Bursa de Valori Bucuresti pentru efortul depus in promovarea Romaniei la statutul de piata emergenta. Este nu doar o performanta istorica in sine, ci si o confirmare a potentialului de dezvoltare de care economia noastra dispune. Sper ca acest nou statut sa se transpuna in cresterea capitalizarii bursiere, pentru ca tara noastra sa devina un jucator important pe pietele financiare din regiune, tot mai dinamice si competitive.Cu totii ne dorim sa vedem mai mult capital romanesc listat la bursa si tot mai multe companii care sa apeleze la piata de capital pentru a-si finanta proiectele de investitii. Putem spune ca astazi incepe marea provocare pentru sistemul nostru financiar si pentru actorii care formeaza arhitectura acestuia: Autoritatea de Supraveghere Financiara , Bursa de Valori Bucuresti, societatile de investitii financiare si alti operatori.Aveti un rol deosebit de important pentru piata romaneasca de capital, in special in ceea ce priveste posibilitatea de a oferi companiilor conditii cat mai atractive din punct de vedere financiar, capabile sa motiveze si sa conduca la listarea cat mai multor firme la bursa.Totodata, este foarte important ca cetatenii sa beneficieze de un sistem financiar modern, prin produse financiare cat mai avantajoase, usor de accesat si de gestionat.Doamnelor si domnilor,Contrar unor anticipari initiale, efectele negative ale pandemiei COVID-19 se dovedesc profunde si cu bataie mai lunga in planul economiei reale. In acest context, ne-am putea confrunta cu ample modificari structurale, prin reasezarea unor sectoare economice sau chiar a unor intregi industrii, cu impact direct nu numai asupra companiilor, ci si asupra statelor si cetatenilor, in general.Asa cum stiti, in toata aceasta perioada, m-am implicat direct, impreuna cu premierul Ludovic Orban si cu membrii Guvernului, in identificarea masurilo ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis, mesaj la evenimentul "Romania emergenta": "Este nu doar o performanta istorica in sine, ci si o confirmare a potentialului de dezvoltare de care economia noastra dispune" " pe Ziare.com