Klaus Iohannis contesta la CCR Legea privind aprobarea obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional "Carol I"

"In data de 2 iunie 2020, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea privind aprobarea obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional "Carol I" (Pl-x nr. 177/2020). Consideram ca aceasta lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principiului separatiei puterilor in stat, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, ale art. 61 alin. (1) teza a doua, conform carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii, precum si celor ale art. 111 alin. (1) teza a doua privind informarea Parlamentului si ale art. 138 alin. (5), referitoare la obligativitatea stabilirii surselor de finantare pentru cheltuielile bugetare, pentru argumentele pe care le vom prezenta in cele ce urmeaza", arata seful statului in sesizarea de neconstitutionalitate.Prezentam integral motivele invocate de presedinte:"1. Nerespectarea, pe de o parte, a prevederilor art. 1 alin. (4) si art. 61 alin. (1) teza a doua din Constitutie si, pe de alta parte, a dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, precum si a prevederilor art. 147 alin. (4) din ConstitutieAsa cum rezulta din titlu, precum si din dispozitiile art. 1 ale legii deduse controlului de constitutionalitate, obiectul de reglementare il constituie aprobarea executarii obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional "Carol I", acest spital urmand sa fie construit pe raza municipiului Constanta. Totodata, la art. 5, legea criticata prevede ca infiintarea Spitalului Militar Regional "Carol I" se face cu avizul Ministerului Sanatatii.Consideram ca legea criticata are caracter individual, fiind conceputa sa impuna dispozitii pentru un singur caz, determinat concret, intuitu personae. Astfel, instituind prin lege aprobarea obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional "Carol I", respectiv infiintarea spitalului in cauza, Parlamentul a nesocotit dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie in componenta sa referitoare la separatia puterilor in stat, reglementand intr-un domeniu ce tine de competenta de reglementare a autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, viciu de natura sa antreneze - conform jurisprudentei instantei constitutionale - neconstitutionalitatea legii in