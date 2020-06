Klaus Iohannis a discutat cu presedintele Consiliului European despre Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 si planul de redresare economica propus de Comisia Europeana

Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc vineri, 19 iunie, in format de videoconferinta. "Discutia a vizat Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 revizuit si Planul de redresare economica, propuse recent de catre Comisia Europeana. Presedintele Klaus Iohannis a prezentat obiectivele principale ale Romaniei in procesul de negociere privind pachetul de propuneri al Comisiei Europene si a subliniat ca aceste propuneri reprezinta o baza buna de negociere, in vederea asigurarii resurselor pentru acoperirea nevoilor financiare substantiale din perioada post-criza COVID-19", arata sursa citata.Totodata, seful statului a evidentiat necesitatea de a ajunge cat mai curand posibil la un acord final privind viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027. Acest buget ar trebui sa fie substantial, echilibrat si capabil sa raspunda nevoilor tuturor statelor membre."Presedintele Klaus Iohannis a insistat ca alocarile pentru Romania sa fie cat mai consistente atat pentru politica de coeziune, cat si pentru agricultura, mai ales in actualul context economic dificil, aceste politici fiind absolut necesare pentru stimularea investitiilor pe termen lung. Presedintele Romaniei a reiterat faptul ca aceste politici, care si-au dovedit viabilitatea si importanta, raman relevante mai ales in situatia actuala, fiind principalele instrumente in reducerea decalajelor de dezvoltare intre statele membre ale Uniunii", mentioneaza Administratia Prezidentiala.Referitor la politica de coeziune, Klaus Iohannis a solicitat, de asemenea, o mai mare flexibilitate in absorbtia sumelor alocate acestei politici."Astfel, Presedintele Romaniei a sustinutcresterea transferurilor intre diferitele fonduri, o concentrare adecvata nevoilor reale ale tarii noas ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis a discutat cu presedintele Consiliului European despre Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 si planul de redresare economica propus de Comisia Europeana " pe Ziare.com