Klaus Iohannis a atacat la CCR legea prin care permisul de vanatoare poate fi obtinut dupa sase luni de stagiatura

modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006.Actul normativ prevede ca permisul de vanatoare poate fi obtinut dupa sase luni de stagiaturasi nu dupa un an de stagiatura cum era prevazut pana acum. Seful statului arata ca Senatul arespins proiectul de lege, insa Camera Deputatilor l-a adoptat decizional intr-o forma incare a eliminat toate prevederile initiatorilor propunerii legislative."In data de 10 iunie 2020, Senatul, in calitate de prima Camera competenta, a respinspropunerea legislativa care, potrivit expunerii de motive a initiatorilor, viza procedura deobtinere a despagubirilor, in cazul prejudiciilor produse culturilor agricole, silvice sianimalelor domestice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, precumsi modalitatea folosirii pe timp de noapte a mijloacelor de vizualizare moderne pentruvanarea speciilor mistret, sacal si vulpe. Camera Deputatilor, in calitate de Cameradecizionala, a eliminat toate dispozitiile introduse de initiatori. Mai mult, a operatmodificari ce se indeparteaza de la obiectul avut in vedere de acestia, modificand duratastagiului pentru dobandirea permisului permanent de vanatoare si introducand un nou mijloc depracticare a vanatorii, si anume cu pasari de prada", conform sesizarii depuse depresedintele Iohannis la CCR.Seful statului precizeaza ca "analizand parcursul legislativ al legii criticate si comparandformele acesteia din momentul initierii si de la momentul adoptarii, apreciem ca legea dedusacontrolului este semnificativ modificata de catre Camera decizionala fata de formainitiatorului si a primei Camere sesizate. Drept urmare, textele noi adoptate de CameraDeputatilor nu au facut obiectul initiativei legislative, iar prima Camera sesizata nu a avutocazia sa le analizeze, sa le dezbata si sa hotarasca asupra lor".Klaus Iohannis mai argumenteaza ca proiectul de lege adoptat de Parlament nu respectadispozitiile Legii 24/2000, pentru ca reglementarile nou introduse arata ca practicareavanatorii cu pasari de prada este autorizata, insa, conform dispozitiilor in vigoare,practicarea vanatorii cu pasari de prada constituie infractiune de braconaj."Astfel, in cazul intrarii in vigoare a legii deduse controlului de constitutionalitate, inacelasi act normativ se vor afla doua disp ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis a atacat la CCR legea prin care permisul de vanatoare poate fi obtinut dupa sase luni de stagiatura " pe Ziare.com