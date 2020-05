Kaufland Romania finanteaza cu 500.000 de euro proiecte care vin in ajutorul persoanelor vulnerabile

Astfel, in cadrul apelului, 500.000 de euro au fost acordati celor 14 proiecte ce vin in sprijinul urgent al grupurilor defavorizate afectate de pandemie si personalului medical din prima linie, in comunitatile din 17 judete din tara si Bucuresti.De la sprijin material si pana la asistenta psihologica, proiectele selectate raspund unor necesitati imediate pentru categorii defavorizate, fie de ordin medical pentru nou-nascuti, asistenta pentru bolnavii de cancer, vin in sprijinul cadrelor medicale, pacientilor, familiilor nevoiase, persoanelor din mediul rural, persoanelor fara adapost, victimelor violentei domestice sau vin sa sustina continuarea educatiei scolare.● Datorita finantarii oferite Asociatiei Prematurilor, personalul medical si cei peste 200 de nou-nascuti din 4 maternitati si sectii din Romania, vor avea de acum mai multe echipamente de protectie si aparatura performanta pentru a putea lupta impotriva COVID-19;● 537 de spitale si unitati SMURD si SAJ din Romania vor fi dotate cu un sistem inovator de dezinfectare a costumelor cadrelor medicale, ce pulverizeaza fin solutia decontaminata, acoperindu-le cu o pelicula ce neutralizeaza virusul - prin finantarea proiectului Asociatiei CERT-Transilvania Community Emergency Response Team.● 120 de pacienti cu cancer din Brasov si alte judete vor beneficia de acum de un centru de asistenta multidisciplinara, unde vor avea parte de interventii medicale, precum si de consiliere psiho-emotionala si sociala de la distanta, prin proiectul PalHub al Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei.● Persoanele fara adapost din Iasi si victimele violentei domestice vor fi sprijinite cu locuinte de urgenta amenajate si vor primi servicii medico-sociale speciale, ca urmare a proiectului derulat local de Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS;● Pachete cu echipamente de protectie si dezinfectant vor fi donate in judetul cel mai afectat, Suceava, catre grupurile defavorizate din mediul rural, dar si medicilor si pacientilor, copii si adulti - prin intermediul Asociatiei Liver Research Club (LIREC) Suceava.Si in restul tarii vor fi don ...citeste mai departe despre " Kaufland Romania finanteaza cu 500.000 de euro proiecte care vin in ajutorul persoanelor vulnerabile " pe Ziare.com