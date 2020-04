Kaufland pune la bataie 500.000 de euro pentru proiecte de intrajutorare in criza corona

Decizia de a oferi sprijin financiar celor care vor sa se implice vine ca reactie la mobilizarea extraordinara a organizatiilor neguvernamentale din ultimele trei saptamani, in care zeci de asociatii si fundatii din toate colturile tarii s-au alaturat eforturilor autoritatilor locale si centrale.In acelasi timp, acestea au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a-si mentine activitatile de sprijin pentru grupurile cu care lucrau in mod curent - varstnici, persoane cu dizabilitati sau boli incurabile, copii si tineri din centre de zi sau comunitati cu posibilitati reduse.Astfel, jumatate din bugetul alocat programului "In stare de bine" pentru anul 2020 este redirectionat catre un apel de proiecte in valoare totala de 500.000 de euro.Proiectele pot fi depuse de ONG-uri pe platforma www.instaredebine.ro/ajut - incepand de luni, 6 aprilie, si pana la epuizarea bugetului, proiectele fiind evaluate saptamanal.Vor fi finantate proiecte care sprijina accesul urgent la bunuri, servicii si informatii pentru comunitatile sau grupurile vulnerabile afectate de criza generata de coronavirus, printre tipurile de initiative eligibile numarandu-se:- Furnizarea de echipamente si materiale medicale catre unitatile spitalicesti care au nevoie urgenta sau furnizarea de produse alimentare, dezinfectanti, sapun, detergent (de ex: servicii de cumparaturi pentru varstnici, pachete alimentare si cu materiale igienico-sanitare pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi, pachete pentru igiena si protectie personala si a locuintei pentru persoane cu dizabilitati si familiile acestora);- Furnizarea de produse alimentare, dezinfectanti, sapun, detergent (de ex: servicii de cumparaturi pentru varstnici, pachete alimentare si cu materiale igienico-sanitare pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi, pachete pentru igiena si protectie personala si a locuintei pentru persoane cu dizabilitati si familiile acestora);- Suport psihic si emotional pentru persoanele vulnerabile si pentru cele care lucreaza in domeniul medical si social;- Informare si formare a lucratorilor sociali si a voluntarilor care lucreaza in aceasta perioada cu beneficiari v ...citeste mai departe despre " Kaufland pune la bataie 500.000 de euro pentru proiecte de intrajutorare in criza corona " pe Ziare.com