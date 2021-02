Romanii se asteapta la ce e mai rau. Aproape jumatate vor sa puna bani de-o parte anul acesta

Asteptarile economice pesimiste ale populatiei si inclinatia slaba spre consum vor tempera inflatia, dar nu favorizeaza cresterea economiei, spun autorii studiului."Romanii pun frana la consum. Numai 31% spun ca anul trecut au cheltuit ceva mai mult decat in alti ani, 47% au cheltuit cam la fel, iar 22% mai putin. In acest an, 41% cred ca vor cheltui mai mult, 38% la fel ca anul trecut, iar 19% mai putin. Cand vorbesc despre cheltuieli, oamenii includ atat cheltuielile necesare, cat si pe cele discretionare pe care toti le facem din venitul disponibil, dupa ce achitam obligatiile curente.Inseamna ca atunci cand cred ca vor cheltui mai mult in viitor, ei presupun si o posibilitate de scumpire a vietii. De altfel, 55% cred ca in 2021 cheltuielile lor necesare sau zilnice vor fi ceva mai mari, 33% se asteapta ca vor fi cam la fel si numai 10% au motive sa creada ca vor fi mai mici. Franarea consumului se vede cel mai bine la cheltuielile discretionare", se arata in comunicat.Astfel, 37% se gandesc pentru acest an la un concediu in tara, 32% vor sa cumpere un bun de lunga durata pentru casa si 37% si-ar renova locuinta.Doar 19% se gandesc la un concediu un afara tarii si 8% si-au planificat sa cumpere o masina.De asemenea, 9% dintre romani vor sa-si cumpere o locuinta, 5% se gandesc sa inceapa o afacere si 4% vor sa faca un credit.Consumul ar putea fi mai mare daca oamenii ar avea bani mai multi. Cand veniturile cresc, ei cumpara mai multe bunuri si servicii, precum si cantitati mai mari din ceea ce cumpara de obicei. Numai ca majoritatea romanilor nu se asteapta ca veniturile lor sa creasca in 2021: 54% spun ca incasarile vor fi similare cu cele de anul trecut, 17% spun ca vor fi mai mici, iar 27% cred ca vor fi mai mari, potrivit studiului."Economistii cred ca gospodariile au ramas cu bani disponibili dupa restrictiile de anul trecut, iar odata cu relaxarea va urma o avalansa de cheltuieli care ar putea sa aprinda inflatia. Datele noastre nu confirma aceasta ipoteza", spun reprezentantii IRSOP.Cresterea preturilorPreturile conteaza in estimarea cheltuielilor viitoare. Daca preturile raman pe loc, oamenii isi pot permite sa cumpere mai mult fara sa renunte la alte alternative. Costul oportunitatii este mic, spun economistii, ceea ce incurajeaza cheltuielile. Da ...citeste mai departe despre " Romanii se asteapta la ce e mai rau. Aproape jumatate vor sa puna bani de-o parte anul acesta " pe Ziare.com