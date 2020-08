Potrivit datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica, Capiatala are cele mai multe cazuri noi confirmate. Aici au fost inregistrate 172 de cazuri la 24 de ore, ridicand raportul total la 8.123. Cu o zi in urma, Bucurestiul inregistra acelasi numar de cazuri noi, 172.Judetelul Prahova a inregistrat, vineri, 14 august 2020, un numar de 78 de cazuri noi, cu un raport total de 2.974 de infectii. Joi, numarul cazurilor noi raportate de DSP Prahova era de 88.Argesul este un alt judet afectat de coronavirus. Aici au fost raportate vineri 68 de cazuri noi de COVID-19, urcand raportul total la 4.380. Cu o zi in urma, 80 de cazuri erau inregistrate in acest judet.Judetul Ilfov a raportat vineri 36 de cazuri noi, cu un raport total de 1.660 de cazuri. Cu o zi in urma, numarul infectiilor raportate era de 70 de cazuri, cu 61 mai multe fata de ziua precedenta, miercuri, cand erau raportate doar noua cazuri.Cele mai putine cazuri au fost rapofrtate vineri in Calarasi: doar doua, iar numarul total este de 381 de infectii.Citeste si:Judetele cele mai afectate de coronavirus. Explozie de cazuri in Ilfov. Prahova si Arges raman in topCoronavirus Romania. Noi date alarmante: 1.415 cazuri noi si 44 de decese, in 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt 473 de pacienti ...citeste mai departe despre " Judetele cele mai afectate de coronavirus. Prahova si Arges raman in top, insa Capitala are cele mai multe infectari in 24 de ore " pe Ziare.com