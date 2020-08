Potrivit raportului Grupului de Comunicare Strategica. Bucurestiul a raportat marti 229 de cazuri noi de coronavirus si un numar total de 9.930. Cu o zi in urma, in Capitala erau inregistrate 140 de infectii noi.Judetul Satu Mare nu a raportat nici marti noile cazuri de COVID-19. Autoritatile din acest judet nu a reusit sa transmita nici luni numarul de infectii noi inregistrate la 24 de ore.Iasi si Prahova au peste 50 de cazuri noi. Cu o zi in urma, judetul Prahova avea 63 de cazuri, iar Iasi raporta 71 de infectii noi.Brasov are 43 de cazuri noi, in crestere fata de ziua precedenta cand inregistra 33 de infectii in total. De la inceputul pandemiei aici au fost inregistrate 4.299 de cazuri.Judetul Dolj a raportat doar patru cazuri noi, marti, fata de 26 cu o zi in urma.Citeste si:Judetele afectate de coronavirus. Iasi, Prahova si Capitala au cele mai multe cazuri noiCORONAVIRUS Romania: 1.060 de cazuri noi si un numar record de decese - 58 de cazuri, in 24 de ore. La ATI sunt internati 490 de pacienti ...citeste mai departe despre " Topul judetelor afectate de coronavirus: Iasi, Prahova si Brasov au raportat cresteri. Capitala are cele mai multe infectii. Satu Mare nu a transmis situatia imbolnavirilor " pe Ziare.com