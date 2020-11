Fosta directoare la AJOFM, condamnata la inchisoare cu executare si obligata sa achite un prejudiciu de 3 milioane de lei

Potrivit unui comunicat de presa remis luni de Directia Generala Anticoruptie (DGA), instanta de judecata din Constanta a decis, pe data de 12 noiembrie, ca fosta directoare a AJOFM este vinovata de fapte de coruptie si a obligat-o la plata a 3.231.451 lei catre partea civila Ministerul Fondurilor Europene - Organism Intermediar POSDRU si a dobanzilor legale, cu titlul de despagubiri civile, precum si mentinerea masurii sechestrului asigurator instituit.Hotararea este definitiva, precizeaza sursa mentionata."In cauza, procurorul de caz din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei, sub aspectul savarsirii infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave. In fapt, la data de 14 februarie 2011, inculpata a incheiat un acord de parteneriat intre institutia publica mai sus mentionata si o asociatie in care, printre asociati si membri, figurau si rude ale acesteia", se arata in comunicatul DGA.Patru zile mai tarziu, ascunzand existenta conflictului de interese dintre ea si membrii asociatiei respective, Iuliana Lefter, in calitate de director executiv al institutiei publice si de lider de parteneriat, a intocmit o cerere de finantare din fonduri europene, aprobata doua luni mai tarziu, in baza careia agentia si partenerii sai au obtinut o finantare nerambursabila pentru realizarea proiectului "Formarea continua - premisa calitatii in Serviciul Public de Ocupare"."Potrivit regulilor aplicabile in materie de finantari europene, respectiv Ghidului solicitantului - Reguli de eligibilitate, inculpata avea obligatia informarii AJOFM despre orice conflict de interese sau chiar posibil conflict de interese, lucru pe care nu l-a facut. Concret, ca urmare a demersului fraudulos, in perioada 19.07.2011 - 02.06.2014, partenerii acordului, prin liderul de parteneriat - AJOFM Tulcea, respectiv prin directoarea in cauza, au obtinut suma totala de 8.112.016,60 lei, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vars ...citeste mai departe despre " Fosta directoare la AJOFM, condamnata la inchisoare cu executare si obligata sa achite un prejudiciu de 3 milioane de lei " pe Ziare.com