Ambasadorul Israelului despre pasaportul de vaccinare: "Suntem acum in discutii cu Romania"

David Saranga a explicat ca guvernul sau a negociat deja cu Grecia si Cipru pe aceasta tema si a inceput discutiile cu Romania, care nu au ajuns insa pana acum intr-un stadiu avansat.Vorbind despre viitorul "pasaport verde digital", David Saranga a subliniat ca lucrul cel mai important in momentul in care se discuta despre recunoasterea reciproca a certificatului de vaccinare este tehnologia, care trebuie sa garanteze ca documentul nu este ilegal, aspect foarte important pentru Israel, una dintre tarile cu cea mai mare rata de vaccinare din lume."Societatea israeliana este vaccinata, vorbim despre mai mult de 56% din populatie, cu prima sau a doua doza, si vorbim despre 86% din populatia de peste 16 ani care este vaccinata. Din acest motiv, ce vreau sa zic este ca Israelul vrea sa deschida granitele, Israelul vrea sa incepem sa ne intoarcem la normalitate. Si intoarcerea la normalitate inseamna si turismul, care este important, este o parte din economie.Bineinteles, la noi este sub 2% din PIB-ul nostru, dar in alte tari ca Spania, Grecia sau Cipru este o componenta importanta din economie. Si din acest motiv noi vrem sa deschidem cerul, vrem sa incepem din nou sa vedem turisti in Israel si invers, turisti din Israel care vor pleca in strainatate. Daca pana la sfarsit o sa fie o intelegere comuna la nivel de UE, atunci este excelent.Dar daca vom vedea ca lucruri de acest gen nu se vor intampla sau vor dura mult timp, atunci vrem sa incepem sa negociem cu fiecare tara si sa avem un acord de recunoastere reciproca a certificatului de vaccinare.Si, in acest context, noi am negociat deja cu Grecia si cu Cipru, suntem acum in discutii si cu Romania, dar inca n-am ajuns la aceasta etapa in care stam de vorba si sa vedem care sunt detaliile. Am inceput sa vorbim despre asta, dar asteptam raspunsul guvernului roman" a declarat diplomatul.Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana propunerea sa privind "pasaportul verde digital".